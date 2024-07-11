МВД предлагает «для эффективной защиты прав граждан на охрану здоровья» наделить милицию полномочиями штрафовать за нарушение правил соблюдения тишины. Такой проект постановления разработало само ведомство. Документ вынесен на общественное обсуждение 10 июля.

В министерстве объяснили, что Департамент профилактики здоровья и государственного санэпиднадзора работает только восемь часов и не может отреагировать на вызовы о шуме в ночное время.

«Отдельные люди считают, что их права не должны нарушаться, если они захотят ночью пригласить в квартиру шумную компанию, поставить музыку, делать ремонт, смотреть телевизор с большой громкостью. Развлечение или строительная работа в одной квартире может обернуться кошмаром и бессонной ночью для многих», — отметили в МВД.

Если документ примут, то милиции будет выезжать на вызовы с прибором по измерению шума, которые еще нужно закупить. Один такой прибор стоит от 280 тысяч до 380 тысяч сомов. Чтобы обеспечить ими территориальные подразделения, департаменту и органам внутренних дел нужно более 44 млн сомов. В МВД предлагают взять эти средства от взысканных штрафов за нарушение правил соблюдения тишины.

Согласно Кодексу о правонарушениях, за нарушение правил соблюдения тишины предусмотрен штраф в 10 тысяч сомов для физлиц, для юрлиц — 28 тысяч сомов.