Акыйкатчы Джамиля Джаманбаев взяла под личный контроль дело о смерти 25-летней Айтурган Маматкуловой. Об этом пишет «Азаттык» со ссылкой на Институт омбудсмена.

Милиция, в свою очередь, проводит доследственную проверку по факту смерти девушки.

Айтурган Маматкулова скончалась 7 июля в бишкекской горбольнице №4. Первой о смерти девушки узнала жена ее брата. По ее словам, муж Маматкуловой позвонил ей и рассказал, что девушка пыталась совершить суицид и приняла таблетки, из-за чего оказалась в больнице.

Родственники погибшей же утверждают, что девушку убил ее муж и не верят в версию о суициде. Сообщается, что когда тело девушки привезли домой для погребения, родственники увидели множество синяков на ее теле.

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