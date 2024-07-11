Президент Садыр Жапаров 11 июля подписал указы, которыми поменял местами своего полномочного представителя в Джалал-Абадской области Абсаттара Сыргабаева и министра транспорта Тилека Текебаева. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно указам, Сыргабаева назначили исполняющим обязанности министра транспорта и коммуникаций, а Текебаева полпредом президента в Джалал-Абадской области. С чем связано подобное изменение в администрации президента не пояснили.

Абсаттар Сыргабаев возглавлял Джалал-Абадскую область с ноября 2020 года. Известно, что Сыргабаев является названным сыном (өкүл бала) главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. В июне 2022 года президент Садыр Жапаров объявил выговор Сыргабаеву «за недостаточный контроль» его указа, которым было запрещено забивать скот на похоронах и других мероприятиях.