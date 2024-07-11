7 июля в бишкекской горбольнице №4 скончалась 25-летняя жительница Оша Айтурган Маматкулова. Родственники погибшей утверждают, что девушку убил ее муж. А сторона мужчины заявляет, что погибшая совершила суицид, наглотавшись таблеток.

«Увезли в белом платке, а вернули в белом саване»

Первой о смерти девушки узнала жена ее брата. По ее словам, муж Маматкуловой позвонил ей и рассказал, что девушка пыталась совершить суицид и приняла таблетки, из-за чего оказалась в больнице. Но в больнице сообщили, что тело уже увезли в морг, где провели вскрытие.

Когда тело девушки привезли домой для погребения, родственники, по их словам, увидели множество синяков на ее теле.

Родственники погибшей девушки не верят, что она покончила с собой. Мать погибшей Гүлшайыр Сеитова заявила журналистам, что ее дочь убил зять.

«Он принял наркотик и неосознанно ударил мою дочь по больному месту. Мы были в морге, там были еще ваши коллеги, журналисты. Моя дочь не пила никаких лекарств, у нее синяки, и на затылке остались следы ударов. Мою дочь убили, а они говорят, что это самоубийство», — сказала женщина в интервью журналистам T-Media.

Сестра погибшей Нурлиза Сеитова говорит, что Айтурган вела себя нормально до своей смерти.

«Перед ее смертью я, мои сестры общались с Айтурган, и с ней было все нормально, она чувствовала себя прекрасно. Она даже выставляла сториз в Инстаграм. Человек, который хочет себя убить – готовится к смерти хотя бы за день. Она пишет своим близким людям, оставляет какие-то письма. А вот так взять и оборвать свою жизнь, при этом пару часов назад ей было хорошо – это вранье. Тилек Наркулов год назад забрал мою сестру в белом платье, а вернул в белом саване», — отметила она.

По словам родных погибшей, Айтурган скончалась в 04:55. Однако им о смерти девушки сообщил муж погибшей лишь в 10 утра. Они подозревают, что вскрытие провели для того, чтобы скрыть следы насильственной смерти на теле девушки.

Покойная Айтурган Маматкулова вышла замуж в июле прошлого года. По словам ее родственников, сразу после замужества девушка стала подвергаться семейному насилию.

«Мы сидели, разговаривали с ней, она была в футболке. Я спросила: “Откуда синяки?” От одного удара таких синяков не может быть. Гематома обычно становится фиолетовой. Удар, видимо, был очень сильным. Я спросила, что случилось. Она ответила, что он в шутку ударил. Я просила ее, чтобы она рассказала правду и мы что-то предпримем, но она ничего не говорила. Она лишь сказала, что он в шутку ударил. Плакала, но не захотела рассказывать», — рассказала журналистам «Азаттыка» одна из подруг погибшей.

Сейчас родные погибшей добились проведения повторной судебно-медицинской экспертизы.

Что говорит сторона мужа погибшей?

Сам супруг покойной Айтурган Маматкуловой — Тилек Наркулов пока не давал комментариев СМИ. Однако, по словам родственников погибшей, супруг Айтурган утверждает, что до поступления в больницу у девушки болел живот, и он «нашел в урне пустые пачки от таблеток, а затем сразу вызвал скорую и отвез ее в больницу». Якобы, по его словам, девушка была в сознании в больнице и поднималась на третий этаж.

Отец Тилека Наркул Абдуллаев также отвергает обвинения родственников Айтурган.

«Если бы она умерла от побоев, то [мужа Айтурган] бы арестовали в Бишкеке. Они же не церемонятся. Уровень экспертизы там выше, чем у нас. Если бы она была избита, милиция бы не отпустила мужа просто так» — сказал тесть погибшей журналистам T-Media.

Позже он отказался давать комментарии журналистам «Азаттыка» до оглашения результатов судмедэкспертизы.

Что говорит милиция?

В УВД Октябрьского района Бишкека сообщили «Клоопу», что проводят доследственную проверку по факту смерти девушки. Следователи ожидают заключения повторной судмедэкспертизы. Отмечается, что при наружном осмотре тела погибшей внешних телесных повреждений не было.

Ранее в ГУВД Бишкека отмечали, что в первоначальной справке врача было указано: «Полимедикаментозное отравление, суицид. Острая сердечно-сосудистая недостаточность».

«Все доводы сторон будут учтены и будет проведено объективное расследование. Подробности сообщим позже», — заверили в милиции.

В Институте омбудсмена сообщили «Азаттыку», что акыйкатчы Джамиля Джаманбаева взяла это дело под личный контроль.

Смерть Айтурган Маматкуловой вновь напомнила о проблеме семейного насилия в Кыргызстане, которая остается актуальной уже на протяжении нескольких лет.

Ежегодно в Кыргызстане происходят десятки убийств, когда женщина погибает от рук супруга, сожителя, бывшего мужа или знакомого мужчины. В международной практике это называется фемицид. В 2023 году Кыргызстан в Глобальном индексе мира и безопасности женщин (WPS Index) был вновь признан самой небезопасной страной для женщин в Центральной Азии.

По данным МВД, в Кыргызстане за четыре месяца 2024 года зарегистрировали 4767 случаев домашнего насилия. Это на 632 факта больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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