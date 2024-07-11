В Баткенском районе 10 июля ввели режим чрезвычайной ситуации из-за того, что сильные паводки привели к затоплению домов и дорог.

В МЧС сообщили, что ночью из села Ак-Татыр эвакуировали 128 жителей, из них 50 дети.

К работам по ликвидации последствий сегодня, 11 июля, в селе Ак-Татыр на участке аэропорта и Орукзар, а также в селе на участке Орто-Сай села Самаркандек привлечены 131 спасатель и спецтехника.

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Ранее в МЧС сообщали, что из-за селевых потоков 10 июля временно перекрыты 3-9 км участка автодороги Айгул-Таш — Согмент — Таян и автодорога Баткен — Боз-Адыр — Адыр. Для ликвидации последствий селей туда направили технику и спасателей. Кроме того, в селах Лейлек и Катран Лейлекского района также временно перекрывали дороги Катран — Озгоруш и Раззаков — Баткен.

По данным МЧС, с 20 апреля по 1 июля в Кыргызстане зарегистрировано 236 сходов селей. Общий ущерб от них составил более 170 млн сомов.