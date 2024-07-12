Кыргызстан остается в списке стран, в которых наблюдается резкое снижение гражданских свобод после принятия репрессивного закона об «иностранных агентах». Об этом сообщили в Международном партнерстве по правам человека (IPHR) со ссылкой на рейтинг гражданских свобод альянса, составленный онлайн-платформой CIVICUS Monitor, которая отслеживает события в сфере гражданских свобод.

«Принятие закона об “иноагентах” стало серьезным нападением на гражданское общество в Кыргызстане. НПО, принимающие участие в важнейших усилиях по поощрению прав человека, прозрачности и подотчетности, подвергаются особому риску стать объектом преследования в соответствии с этим репрессивным законом и могут быть вынуждены прекратить свою деятельность вследствие отказа принять предписанный им стигматизирующий ярлык», — считает директорка международного партнерства по правам человека Брижит Дюфур.

В свою очередь исследовательница по Европе и Центральной Азии в CIVICUS Тара Петрович заявила, что обращение с журналистами и активистами в Кыргызстане «вызывает глубокую тревогу и является неприемлемым». По ее словам, «свобода слова в Кыргызстане находится под серьезной угрозой».

«Продолжающиеся преследования блогеров, журналистов и критиков представляют собой систематическую попытку заставить замолчать инакомыслящих. Это подавление свободы слова не только подрывает основополагающие принципы демократии, но и посылает леденящий душу сигнал всем, кто осмеливается выступать против правительства», — сказала она.

Садыр Жапаров 2 апреля подписал закон об «иноагентах». По его словам, этот закон пойдет стране только на пользу, поскольку «все будут работать открыто и на равных условиях». Также Жапаров заверил, что НКО не будут подвергаться преследованиям.