Расследование OCCRP, Temirov Live и «Клоопа» о том, как управляющий делами президента Каныбек Туманбаев отдает господряды компаниям, чьи владельцы связаны с ним и с президентом, получило продолжение. Сегодня «Клооп» рассказывает, как Туманбаев захватывает старейшее в Кыргызстане частное предприятие — нагло, открыто, без законных оснований. Поводом стал отказ подарить 17 тысяч кубометров железобетона для нового дворца Садыра Жапарова, считают акционеры. Дисклеймер : Текст написан на основе множества источников. Чтобы не перегружать его, часть из них мы указали в кликабельных примечаниях Как они выглядят? Вот так . 8 февраля 2024 года на южной окраине Бишкека, между супермаркетом «Азия» и дачным поселком, известным как Панорама, остановился внушительный кортеж. Из автобусов высыпали два отряда милиции, а из машин — чиновники в черном. Осторожно ступая дорогой обувью по разбитой самосвалами грунтовке, они двинулись к проходной частного завода железобетонных изделий «Кум-Шагыл». Возглавляли процессию мэр столицы Айбек Джунушалиев, управляющий делами президента Кыргызстана Каныбек Туманбаев и глава Госстроя республики Нурдан Орунтаев. «Вся делегация прошлась прям по заводу, сразу прошлись к карьерам. И мэр тогда только объявил: вчера вас лишили четырех лицензий [на карьеры], завод работать не может, пожалуйста, покиньте помещение, всё освободите, в течение часа прекратите работу и освободите завод», — рассказывает адвокат акционеров «Кум-Шагыла» Людмила Сабельникова. Она вспоминает, что на просьбу показать хоть один документ, подтверждающий полномочия закрывать частное предприятие, Джунушалиев отрезал: «Здесь находимся мы, и этого достаточно!» Дальше гнать работников с завода начали милиционеры. Они заходили в кабинеты, в цеха и пытались выпроводитьКто это рассказал?Адвокат акционеров «Кум-Шагыла» Людмила Сабельникова людей с рабочих мест. Сотрудники «Кум-Шагыла» ушли в конце рабочего дня. А наутро 9 февраля завод был уже оцеплен милицией и работников туда не пустили. К тому времени заводчане пережили уже не одну попытку захвата. Акционеры утверждают, что в 2023 году чиновники угрожали им и их семьям, требуя отдать предприятие. Позже, когда на «Кум-Шагыле» незаконно введут внешнее управление, сотрудников будут унижать. «Если вы не на нашей стороне, идите отсюда!» — будет кричатьКто это рассказал?Айдин Ибраев, гендиректор и акционер «Кум-Шагыла» им вице-мэр Сазыкулов, которого позже задержат за коррупцию. Без согласования с профсоюзом им урежут зарплатуКто это рассказал?Бывший юрист «Кум-Шагыла» Жылдыз Эшалиева на три четверти. А тех, кто принял сторону законных владельцев завода, буквально выживут оттуда. После чего около двадцати сотрудников завода уволятсяКто это рассказал?Бывший главный электромеханик «Кум-Шагыла» Алиханжан Мамедов. По словам Эшалиевой, при увольнении одному из рабочих завода швырнули подписанное заявление в лицо. Забудьте, теперь это наш карьер ЗАО «Кум-Шагыл» — крупнейшеепредприятие Кыргызстана по производству железобетонных изделий. Более 60 лет завод обеспечивал 80% потребностей Чуйской долины. Плиты, лотки и кольца здесь делаютКто это рассказал?Айдин Ибраев, гендиректор и акционер «Кум-Шагыла» из мытого щебня, прочного цемента и хорошей арматуры, по стандартам. Поэтому и от заказчиков отбоя нет. Среди клиентов завода десятки крупных компаний Кыргызстана, в их числе — «Кумтор», «Алтынкен», «Аскер Курулуш», «Бишкекводоканал», «Кыргыз Темир Жолу», «Бишкектеплосеть». Железобетонные изделия отсюда поставляютКто это рассказал?Бывший юрист «Кум-Шагыла» Жылдыз Эшалиева на стройки китайской корпорации Power Construction, компании MS Building. «Кум-Шагыл» — крупный налогоплательщик, у него есть награды, его бывшего руководителя Владимира Попова признали заслуженным строителем Кыргызстана. «Кум-Шагыл» принадлежит 46 акционерам, основным был Попов. Многие работали здесь еще при Советском Союзе и выкупили доли завода до 1993 года. Два щебеночных карьера по соседству завод арендовал у мэрии Бишкека с 90-х годов: щебня там хватитКто это рассказал?Бывший юрист «Кум-Шагыла» Жылдыз Эшалиева до середины века. С этих-то карьеров все и началось.

Договор аренды одного из карьеров истекал в начале 2021 года. После того как к власти пришли Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев, «Кум-Шагыл» подал очередную заявку на продление. Но мэрия Бишкека вдруг начала затягивать процесс, хотя лицензии на добычу щебня у «Кум-Шагыла» были на много лет вперед. Официально причин никто не озвучивал, но сотрудники мэрии представителям «Кум-Шагыла» призналисьКто это рассказал?Бывший юрист «Кум-Шагыла» Жылдыз Эшалиева: на эту землю положило глаз Управление делами президента. А вскоре выяснилось, что муниципалитет уже передал карьер в аренду Управделами президента на пять лет. «Кум-Шагыл» подал к мэрии иск с требованием продлить аренду карьера. В 2023 году в суде мэрия пошла на мировое и согласилась продлить ее. Но соглашение не выполнила: летом 2023 года карьер снова передали Управделами президента — теперь уже в бессрочное пользование. Между тем, с 2021 года на заводе началисьКто это рассказал?Бывший юрист «Кум-Шагыла» Жылдыз Эшалиева проверки. Налоговики всех уровней: от районного до республиканского. Инспекции — какие только есть, вплоть до водного надзора. В чем же причина такого пристрастия? Байке, дай $500 тысяч Осенью 2020 года, незадолго до свержения президента Сооронбая Жээнбекова, в Бишкеке шли митинги сторонников Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева. Свезенные в столицу автобусами, они тусовались у гостиницы «Иссык-Куль» требуя отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Это удивительно, но, кажется, Садыр Жапаров уже тогда все продумал. Потому что всего через четыре месяца после прихода к власти он не только знал, что построит себе дворец — он уже знал, где именно построит, и предпринимал для этого практические действия. И, по всей видимости, Жапаров уже тогда имел на руках проект своей огромной резиденции. В апреле 2021 года по инициативе Управделами президента гостиницу «Иссык-Куль» исключили из реестра памятников и начали готовить к сносу. После высокопоставленный чиновник из Управления делами как бы невзначай поинтересовалсяКто это рассказал?Бывший сотрудник «Кум-Шагыла» (просил не указывать имя) у руководства «Кум-Шагыла»: не мог бы завод бесплатно поставить железобетонные изделия примерно на $500 тысяч для строительства новой резиденции Садыра Жапарова? Не сказать чтобы «Кум-Шагыл» это удивило. Мэрия Бишкека и другие госструктуры вечно просят бесплатно дать им то железобетонные плиты, то кольца, то лотки. И завод годами давалКто это рассказал?Акционеры «Кум-Шагыла», так уж заведено. Однако запрос Управделами явно превышал возможности предприятия. В пересчете они просили 17 тыс. кубометров железобетона на 42,5 млн сомов. А годовая чистая прибыль «Кум-Шагыла» за 2023 год составила только 20 млн. Акционер предложил компромисс: дайте хотя бы цемент, а остальное мы сами. Но ему отказалиКто это рассказал?Бывший сотрудник «Кум-Шагыла» (просил не указывать имя) . Поэтому он извинился и сказал, что завод не в силах помочь. Что ж, нет так нет. Но оказалось, «невинный вопрос» чиновника был ультимативным требованием. И завод тоже отдавайте Итак, карьер отобрали, цель достигнута. Делать железобетон без щебенки невыгодно, поэтому акционерам остается только продать завод новым хозяевам карьера. То есть, Управлению делами президента. И тогда глава управления Каныбек Туманбаев сможет брать для резиденции Садыра Жапарова столько железобетона, сколько захочет. «Пожалуйста, мы не против — пусть выкупают нашу долю и делают госпредприятие», — приводит слова акционеров Эшалиева. Но покупать «Кум-Шагыл» люди Садыра Жапарова не собирались. Его собирались отжать бесплатно.

Поводом для этого стала земля, на которой находится сам завод. До 2004 года «Кум-Шагыл» ее арендовал. Но потом, согласно Земельному кодексу, заводу передали в собственность участки, так как «здания и сооружения неотделимы от права на земельный участок, закрепленного за ними» — и эти 17,25 гектаров тоже. После проверки ГКНБ закрыл дело: ничего преступного спецслужба не нашла. Прокуратуре Бишкека, которая, видимо, тоже получила задание отобрать завод, это не понравилось. С 2022 по 2024 год она три раза возвращала дело на доследование в ГКНБ. Кроме этого, она требовала от Земводнадзора подать иски в суд для «принудительного изъятия» двух участков под «Кум-Шагылом». Так он и сделал. Иск к заводу он обосновал тем, что мэрия должна была продать земли под «Кум-Шагылом» через аукцион, а отдала напрямую. Тогда, в 2023 году, «Кум-Шагылу» удалось отбиться. Земводнадзор отозвал свой иск. «Они угрожают его дочери, внукам» Тем временем, давление чиновников на «Кум-Шагыл» становилось все более явным. В октябре 2023 года основного акционера Владимира Попова вызвали «на разговор» в Управление делами президента. Там Орунтаев, будучи еще в должности вице-мэра, завелКто это рассказал?Бывшие сотрудники завода «Кум-Шагыл» его к управляющему делами Каныбеку Туманбаеву. Вернувшись на завод, заслуженный строитель Кыргызстана «почти не стоял на ногах»Кто это рассказал?Бывшие сотрудники завода «Кум-Шагыл». Следом за Поповым приехалКто это рассказал?Бывший сотрудник «Кум-Шагыла» (просил не указывать имя) Орунтаев с другими чиновниками, которые «сказали «два дня», чтобы через два дня всё передали им». «Попов собрал директоров, красный, его аж трясло, у него поднялось давление, — рассказывает Эшалиева. — Сказал, они угрожают его дочери, внукам. Просил: пожалуйста подпишите, пусть меня оставят в покое. Как ему могли отказать? Тем более, что и на совет директоров давили, председатель покинул страну и до сих пор он боится возвращаться». Орунтаев в сопровождении чиновника Департамента управления муниципальным имуществом мэрии Бишкека Данияра Балтагулова приехал на завод и сходу начал кричать на председателя совета директоров и гендиректора. «Пошли вон! Выметайтесь, чтоб вас здесь не было через час!» — вспоминает его слова юрист. Балтагулов заявил «Клоопу», что не помнит, что ездил на завод. После чиновники во главе с вице-мэром Бишкека Азаматом Кадыровым повезлиКто это рассказал?Бывшие сотрудники завода «Кум-Шагыл» уже бывшего гендиректора «Кум-Шагыла» Ануара Атабиева к частному нотариусу — подписывать предварительный договор о передаче завода. Но нотариус назвала их действия незаконными и потребовала предъявить решение собрания акционеров. Тогда чиновники повезли Атабиева в Бишкекский госрегистр. Там, несмотря на конец рабочего дня, они вызвали сотрудника и зарегистрировали договор. Чиновники «толпой стояли над душой» экс-директора, тем самым «обхитрили»Кто это рассказал?Бывшие сотрудники завода «Кум-Шагыл» его, забрав у него Красную книгу и техпаспорт завода. Бывший юрист ДУМИ, который участвовал в этих событиях, заявил «Клоопу», что больше там не работает и не может комментировать эту тему. Но предварительный договор о передаче завода оказался ничтожным: ведь «Кум-Шагылом» владеет не директор, а десятки акционеров. А те дарить завод мэрии не собирались, и отменили решение. Теперь чиновники охотятся на акционеров, говорит их адвокат Людмила Сабельникова. Пытаясь найти акционеров, рейдеры запугивают адвоката и реестродержателя.

Закон здесь больше не живет 7 февраля 2024 года четырех акционеров «Кум-Шагыла» вызвали в Ленинский ГКНБ «без адвоката». Там им угрожалиКто это рассказал?Бывший сотрудник «Кум-Шагыла» (просил не указывать имя) и адвокат Людмила Сабельникова, требуя передать завод со всем имуществом в собственность мэрии Бишкека. И предупредили: утром надо приехать на завод и встретить мэра Джунушалиева. По странному совпадению в тот же день Госгеология лишила «Кум-Шагыл» лицензий на карьеры. Что произошло 8 февраля, вы уже знаете: завод при личном участии мэра и управляющего делами президента был захвачен. Хотя где арендованные карьеры — и где частное предприятие? «Хорошо, вот он карьер, бери, причем тут частная собственность?» — недоумевает бывший главный энергетик «Кум-Шагыла» Алиханджан Мамедов. Понимая, что обосновать захват нечем, власти решили задним числом обвинить предприятие в нанесении ущерба окружающей среде — иногда это позволяет государству назначить внешнего управляющего даже на частное предприятие. Но эта норма касается концессий, где есть доля государства, а в «Кум-Шагыле» ее нет. Кроме того, 20 февраля Госэкотехнадзор проверил завод и не нашел грубых экологических нарушений. Тем не менее, 29 февраля глава Кабмина Акылбек Жапаров все равно назначил на «Кум-Шагыл» временного управляющего — «в целях […] устранения нарушений […] в сфере охраны недр, экологической и промышленной безопасности». Им стал аксыйский земляк Туманбаева Эрмек Кутманов.



Он сразу отстранил руководство завода, а рабочих стал подталкиватьКто это рассказал?Бывший юрист «Кум-Шагыла» Жылдыз Эшалиева к увольнению. Адвокат акционеров «Кум-Шагыла» Сабельникова подала иск против Кабмина с требованием признать внешнее управление незаконным. Но представитель Кутманова заявил, что иск был подан без его согласия, что Сабельникова больше не представляет интересы ЗАО «Кум-Шагыл», и что предприятие отказывается от иска. Судья с этим согласился. Временный управляющий отрицает, что вынуждал уволиться бывших работников и не выплатил им зарплаты. Все было по Трудовому кодексу, настаивает он. Полномочия адвоката Сабельниковой он не признает. «Мы ее доверенность отозвали, — заявил Кутманов “Клоопу”. — У нее нет никаких отношений с ЗАО “Кум-Шагыл”. Она может отдельно интересы акционеров представлять. В целом ЗАО “Кум-Шагыл” она [представлять] не может». На вопрос «Клоопа», является ли он односельчанином Туманбаева, Кутманов отвечать отказался. Глава Союза строителей Аскарбек Молдобаев искренне не понимает, как с частного завода могли выгнать рабочих, если у него есть законные собственники. «Решение о временном управляющем должно выносить собрание акционеров. А правительство какое отношение [к этому] имеет?» — удивляется он. За эти четыре года сотрудники завода куда только не обращались: президент, премьер, омбудсмен. Не ответил никто. «Мы удивлены, что такой игнор. Мы — ваши налогоплательщики, ваши избиратели. Как так можно — четыре года кричим на всех углах! Нас никто не пригласил, хоть бы послушали нас!» — в отчаянии говорит Жылдыз Эшалиева. В марте на карьере, переданном Управделами президента, муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» начало устанавливать асфальтобетонный завод. Депутат парламента Дастан Бекешев предупредил: экологической экспертизы у нового завода нет. Но чиновникам нужен асфальт, а тут столько «халявного» щебня! После обращений Бекешева Минприроды, ссылаясь на мэрию Бишкека, ответило: асфальтобетонный завод на карьере строить не будут. И добавила, что 8 мая Госэкотехнадзор получил от «Кум-Шагыла» отчет об устранении нарушений. Выходит, временный управляющий выполнил свою задачу и больше не нужен. Однако завод владельцам не отдают. Мало того, суд с подачи мэрии и временного управляющего отменил постановления 2004 года о выделении в частную собственность земли, на которой стоит предприятие.

«Думаю, завод хотят обанкротить и продать» Недавнее расследование OCCRP, Temirov Live и «Клоопа» показало, что Управление делами президента стремится стать многопрофильной бизнес-корпорацией, государственной по форме и частной по содержанию. За последние три года под его контроль передали более десяти компаний. Теперь к ним может прибавиться «Кум-Шагыл». Да, управделами вынуждает акционеров подарить завод мэрии Бишкека. Но, судя по их связке с главой Госстроя Орунтаевым (он проходил по уголовному делу о превышении полномочий) и по тому, что мэр столицы Джунушалиев в 2022 году работал в администрации президента — это одна рейдерская группа. Кроме того, большинство строек Управделами ведет в Бишкеке. Так что, скорее всего, именно Каныбек Туманбаев сорвет железобетонный джекпот. В беседе с «Клоопом» один из акционеров предположил, что карьер и завод нужны Туманбаеву как источник бесплатных железобетонных изделий. Вполне вероятно. Расследователи насчитали у Управделами как минимум 11 строительных проектов на сотни миллионов долларов. Среди них — новый президентский дворец, реконструкция аэропорта в Караколе, благоустройство нацпарка Ала-Арча и жилищные проекты в Бишкеке. Контракты по ним получили фирмы, связанные с Туманбаевым и семьей Садыра Жапарова. Потом «Азаттык» обнаружил, что грузовики из карьера «Кум-Шагыл» ездят на стройплощадку государственно-частного проекта «Дастан Сити»Кто его реализует?Госипотечная компания при Управделами президента совместно с частной стройкомпанией родственника экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева «ЭкспоСтрой».. Что и зачем они вывозят? «Я не могу на этот вопрос ответить, это составляет коммерческую тайну. Согласно договорам вывозится. Никуда ничего бесплатно не вывозится. Все согласно договоров реализуется», — ответил «Клоопу» Эрмек Кутманов. При этом сам завод, похоже, чиновникам не очень-то и нужен. По словам Жылдыз Эшалиевой, из-за снижения зарплат специалисты завода увольняются и едут на заработки в Европу, а новых надо учить до трех лет. Из-за этого начались перебои с поставками государственным заказчикам. «Всё, что производится, вывозят куда-то машинами [муниципального предприятия] “Тазалык”, без накладных, по личному распоряжению временного управляющего, — добавляет Эшалиева. — Цену на щебень подняли вдвое выше рынка, его никто не берет… Боюсь, что завод просто встанет, и на этом вся история “Кум-Шагыла” закончится. Думаю, они хотят подвести его к банкротству и потом эту землю просто продать». Отличное место под застройку «Кум-Шагыл» с карьерами занимает почти 70 гектаров в 12 микрорайоне. Здесь относительно чистый воздух, рядом горы, АУЦА и элитные многоэтажки по Аалы Токомбаева. Ниже по Шабдан Баатыра — ботанический сад. Жилье в новостройках здесь можно выгодно продать. И тогда рейдеры отлично заработают. Надо только расчистить землю. Буквально на краю карьера, который мэрия отжала у «Кум-Шагыла», с советских времен прилепился гаражный кооператив №46а. В ноябре 2022 года мэрия Бишкека прислала ему уведомление о сносе. Хозяева гаражей рассказывали, ссылаясь на разговоры с работниками мэрии, что земля планируется под жилую застройку.

У проходной завода есть еще один гаражный кооператив, №21. Осенью 2022 года мэрия Бишкека сообщила, что он должен городу около 10 млн сомов. Владельцы гаражей уверяли, что платят членские взносы вовремя. Но в мэрии ответили, что в бюджет деньги не пришли, поэтому пусть кооператив заключает с ней договор об аренде земли. Потом муниципалитет может прервать его и отобрать землю — как у «Кум-Шагыла».