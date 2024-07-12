Глава Госстроя Нурдан Орунтаев на брифинге в Бишкеке рассказал, на каком этапе находится строительство города Асман на побережье Иссык-Куля.

Он отметил, что инвесторы готовили проектирование города, а после того, как президент Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство города, начали строить.

«Уверен, что город будет построен. Строительные работы идут. Инвестиции у нас есть. Инвесторы уже начали вкладываться. Многие заинтересованы этим проектом — так что, деньги есть», — цитирует Орунтаева «Кабар».

На вопрос о сроках строительства города глава Госстроя ответил, что это долгосрочный проект и пока может сказать, когда завершится работа. Однако, по его словам, первые здания в строящемся городе появятся через год-полтора.

«Там будут построены десятки зданий. Пока о сроках сказать невозможно, так как это долгострой. Может, 10-20 лет, но работы идут. Сейчас идет раздел земельных участков, планировка, строительство инженерных сооружений, и в будущем начнем строить уже сами здания», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что власти планируют построить город в течение 7-10 лет и потратить на это $20 млрд.