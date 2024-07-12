Прокуроры Медер Абышев и Замир Байбагышев подали новую апелляционную жалобу по Кемпир-Абадскому делу. Они просят Бишкекский горсуд отменить ранее вынесенный оправдательный приговор и признать фигурантов дела виновными. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил фигурант этого дела, политик Равшан Джеенбеков.

По его словам, ранее прокуратура просила только отменить приговор и передать дело на новое рассмотрение в Первомайский райсуд Бишкека. Однако теперь гособвинители просят «осудить в городском суде».

Ранее, 14 июня, Первомайский райсуд вынес оправдательный приговор в отношении 22 из 27 фигурантов Кемпир-Абадского дела за отсутствием состава преступления. Дела остальных пятерых фигурантов дела выделены в отдельное производство.

До этого гособвинение просило суд приговорить каждого обвиняемого к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о «подготовке к организации массовых беспорядков».

Вскоре после вынесения приговора президент Садыр Жапаров заявил, что будь он на месте судьи, «назначил бы какое-то наказание организаторам в виде штрафа или пробации». При этом он отметил, что не имеет отношения к решению, потому что суды — отдельная ветвь власти.