Первомайский райсуд Бишкека на заседании 12 июля постановил прекратить дело о мелком хулиганстве в отношении адвоката Каната Хасанова. Судья Илияс Керимкулов не нашел в действиях Хасанова состава правонарушения.

По данным издания Kaktus.media, на Хасанова написали заявление несколько сотрудников МЧС из-за его поста в соцсетях, в котором он раскритиковал действия министерства при сходе селей в Ошской области, в результате которых погибли 14 человек. Вероятно, речь идет о посте написанном 29 июня, в котором он возмутился бездействием и халатностью некоторых служб МЧС, в том числе «Сельводзащиты». Он также написал, что руководство МЧС должно понести суровое наказание в обязательном порядке за смерть людей.

«В заявлении [сотрудников МЧС] указано, что, “учитывая морально-психологическое состояние граждан, пострадавших от стихийных бедствий, публикация Хасанова может повлечь необратимые последствия”», — пишет Kaktus.mеdia.

В Первомайском РУВД Бишкека заявление приняли и квалифицировали как мелкое хулиганство (статья 126 Кодекса о правонарушениях).

Сам Хасанов на заседании заявил, что в шоке от действий сотрудников МЧС и следственных органов милиции.

«Я был дома, не нарушал общественный порядок, был в спальной комнате своего частного дома. И где тут мелкое хулиганство? Максимум тут должны судиться со мной в гражданском порядке по защите чести и достоинства», — сказал он.

По данным Kaktus.mеdia, заявители не пришли на заседание 12 июля. Гособвинение также попросило суд прекратить судопроизводство в отношении Хасанова.