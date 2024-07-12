Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев дал интервью телеканалу «7 канал» в котором прокомментировал недавнее задержание группы лиц по подозрению в подготовке захвата власти.

По словам Ташиева, госкомитет изначально знал всю необходимую информацию о подозреваемых и был в курсе их планов.

«Мы вели наблюдение и записывали на видео где они покупали оружие, через кого покупали военную одежду. Когда все было приготовлено, то ребята их поймали», — сказал он.

Также Ташиев рассказал о том, что задержанные планировали «поднять народ», используя майские беспорядки в Бишкеке, а сами одели бы военную форму и открыли огонь по гражданам.

«После этого они бы выбросили военную одежду и объявили о том, что перешли на сторону народа. Так, они планировали, что их поддержат по всей стране. Такие у них были недальновидные планы», — говорит он.

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В ходе интервью журналист спросил у Ташиева нет ли в этом деле следов внешних сил, ведь рост экономики по итогам полугодия составил 8,1% и у граждан нет особых причин для недовольства.

«Расследование дела началось. Стоят ли за ними внешние силы или нет будет ясно по итогам следствия. Конечно это может быть, потому что никому не нравится какими быстрыми темпами растет наша экономика. Поэтому они могут организовать немыслимые вещи разными способами», — ответил глава ГКНБ.

5 июля в ГКНБ сообщили о задержании пяти человек по подозрению в подготовке вооруженного захвата власти. По версии спецслужбы, задержанные якобы планировали устроить массовые беспорядки 31 августа и напасть на первых лиц государства. По данным Госкомитета, группировка была «сформирована из лиц, поддерживающих идеологию криминалитета, а также фанатично исповедующих религиозную идеологию».

При обыске у задержанных 70 единиц огнестрельного оружия, более 255 тысяч боеприпасов, а также самодельные взрывчатые вещества, рации и два дрона. Последние, по информации спецслужбы, планировалось использовать для распыления отравляющих веществ. Кроме того, у задержанных изъяли 38 бронежилетов, головные уборы и 200 комплектов формы силовиков.