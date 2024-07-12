Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что за первые шесть месяцев 2024 года органы нацбезопасности выявили и вернули в гозказну более 70 млрд сомов. Об этом он сказал на коллегии по итогам работы спецслужбы за первое полугодие 2024 года.

Как сообщили в пресс-службе ГКНБ, на коллегии Ташиев подчеркнул «высокую результативность итогов работы коллег в части обеспечения безопасности, правопорядка и борьбы с организованными преступными группировками в Кыргызстане за последние годы.

«В результате слаженных оперативных действий силовиков за отчетный период выявлены и возвращены более 70 млрд сомов, из которых 50 млрд вернули в государственную казну в короткие сроки», — рассказали в ГКНБ, не уточнив в рамках каких дел эти деньги вернули в бюджет.

В начале апреля Ташиев озвучивал похожую цифру, говоря о средствах полученных от борьбы с коррупцией. Тогда глава ГКНБ говорил, что в наличной форме в госбюджет поступило 40 млн сомов. По словам Ташиева, если учесть полностью переданные государству имущества — движимое и недвижимое, а также поголовья скота и другого рода доходы в виде неуплаченных налогов, то сумма денег в пользу казны превышает 100 млрд сомов.