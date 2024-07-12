Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава пресс-службы Администрации президента Дайырбек Орунбеков, комментируя видеоматериал «Азаттыка».

В этом ролике рассказывалось о том, что на окраине Бишкека началось строительство фабрики, которая должна обеспечить рабочими местами родственников жертв апрельских событий. Строительство этой фабрики финансирует беглый президент Курманбек Бакиев. В материале поднимается вопрос, не является ли это попыткой реабилитации Бакиева.

«Я расцениваю этот материал, как манипуляцию Азаттыка и заинтересованных сторон. Потому что власти не имеют отношения к переговорам между апрелевцами и бакиевыми. […] По Курманбеку Бакиеву государство несколько раз высказало свою позицию, что если он вернется, то будет взят под стражу. Не будет попыток и его реабилитации», — подчеркнул он.

Ранее президент Садыр Жапаров сообщил, что выделил обществу «7 апрель ынтымагы» более одного гектара земли под строительство фабрики, которое обеспечит работой 200 человек, пострадавших во время апрельских событий 2010 года и их родные. По информации СМИ, на строительство фабрики Бакиев выделит около 1 млрд сомов. Однако часть апрелевцев выступили против этого строительства и заявили о попытке реабилитации Бакиева.