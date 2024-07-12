Об этом на брифинге сообщил глава Госстроя Нурдан Орунтаев, отметив, что это уже практикуется в развитых странах.

«Наши религиозные устои останутся. Мы просто создадим условия, чтобы никто не выделялся, чтобы это было элементарно и доступно, чтобы не было затратно»,

— сказал он, добавив, что в стране нужно провести рекультивацию закрытых кладбищ.

Ранее президент Садыр Жапаров в интервью телеканалу «Ала-Тоо 24» призвал кыргызстанцев отказаться от возведений надгробий, памятников и железных ограждений на могилах. Он предупредил, что в стране мало равнинных земель и если места захоронений не будут перерабатываться, то возникнут проблемы с продовольствием и обострится вопрос обеспечения жильем населения.

Затем Жапаров показал могилы своих родных. И, вспоминая, как проводил в последний путь старшего сына Дастана в 2019 году, отметил, что не ставил сыну никаких памятников.

«Просто поставили деревянные столбы и написали его имя»,

— сказал глава государства.

Также Жапаров заявил, что считает лишними тратами забой скота на похоронах, и также привел в пример похороны своего сына.

«Родные позвонили и сказали, что приготовили три головы крупного скота. Я им тут же сказал, чтобы даже курицу не резали. Мне говорят, мол, так не пойдет, люди едут из Бишкека, проголодаются, еще обсуждать будут. Я сказал: «Пусть говорят. Я не той даю, а хороню сына. Не переживайте». Сказал, чтобы не резали скот и не готовили даже боорсоки. Так, пришли свыше 5 тысяч человек — никто ничего не сказал. Они, наоборот, правильно меня поняли»,

— сказал президент.