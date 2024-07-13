Визит вежливости или упадок НПО. Почему генсек ООН не заметил проблему с правами человека в Кыргызстане

Приезд Антониу Гутерриша в Кыргызстан удивил благодушной оценкой ситуации с правами человека в стране. Учитывая репрессии и подавление свобод, генсек ООН мог бы уделить этому больше внимания. Возможно, на высокого гостя произвело впечатление освобождение «кемпирабадцев», как будто приуроченное к его приезду . А возможно, это был визит вежливости на закате карьеры международного чиновника, не предполагающий заявлений по острым вопросам.

Генсек ООН Антониу Гутерриш в рамках своего турне по Центральной Азии провел в Кыргызстане три дня. 2 июля в Чолпон-Ате он встретился с президентом Садыром Жапаровым и главой МИД Жээнбеком Кулубаевым. В ходе визита он ознакомился с экологическими проектами, встретился с представителями молодежи и отметил, что в стране наблюдается ряд позитивных сдвигов.

«Институты ООН в Кыргызстане готовы поддержать все важные вопросы в Кыргызстане, — цитирует Гутерриша “Азаттык”. — Это включает в себя ряд вопросов, таких как предотвращение насилия, защита прав женщин, развитие зеленой экономики и защита окружающей среды. Членство Кыргызстана в Совете ООН по правам человека возлагает на него еще большую ответственность. Должны защищаться все права человека — экономические, политические и гражданские права. Как сказал мне господин министр [Кулубаев], свобода заложена в генах этого народа. Если взглянуть на историю, то это правильная точка зрения».

Антониу Гутерриш опытный дипломат. Его слова при желании можно интерпретировать и как похвалу, и как намек на неблагополучие. Однако его встреча с правозащитниками и другими представителями гражданского общества заняла всего около 15 минут.

Одна из участниц этой встречи, глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова утверждает, что генсеку ООН рассказали о ситуации в стране. А тот, в свою очередь, сообщил, что говорил с президентом про закон о свободе слова и некоммерческих организациях. По словам правозащитницы, Гутерриш «отметил, что ситуация улучшится», а власти «его заверили, что ситуация в этих сферах не будет ухудшаться».

Сама Джакупова тоже говорит об улучшениях.

«Например, Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики было поручено разработать проект закона “О средствах массовой информации”, мы тоже вошли в рабочую группу, — цитирует ее “Азаттык”. — Мы приняли финальную версию проекта. Он учитывает практически все высказанные нами требования. В целом я высоко оцениваю визит Гутерриша. То, что во время подготовки к его приезду ситуация немного улучшилась, можно понять по оправданию “кемпирабадцев”. Мы не должны забывать, что этот процесс [улучшения ситуации с правами человека] очень медленный».

Правозащитница Динара Ошурахунова с этим не согласна.

«Представители ООН к нам не каждый год приезжают, они сами выработали Всеобщую декларацию прав человека, есть обязательства стран ее соблюдать, — рассуждает она. — И в этом случае, конечно, вызвало удивление, что генсек ООН за почти три дня, с первого по третье июля, не нашел больше времени для встреч с представителями гражданского общества, чтобы услышать их. Потому что ситуация с правами человека у нас в стране ухудшается, и это всем известно».

Ошурахунова надеется на то, что хотя бы агентства ООН рассказали своему генсеку про ухудшение ситуации в Кыргызстане, которое они сами же и фиксируют.



«Нам как бы пытались объяснить, что [Гутерриш] вообще приехал по очень глобальным вопросам. Но права человека — это глобальные вопросы, — продолжает Ошурахунова. — Он обсуждал вопросы климата и экологии. У нас, кстати, ситуация с ними тоже вызывает озабоченность. Министерство природных ресурсов и экологии теперь имеет функцию недропользования и по большей части занимается разработкой месторождений. Здесь большой конфликт интересов. Я не знаю, сказали ли об этом генсеку ООН, и что он об этом думает».

По мнению юриста Нурбека Токтакунова, мимолетность и формальность встречи Гутерриша с правозащитниками свидетельствует, что неправительственный сектор в Кыргызстане «перестал быть силой, которая влияет на повестку», и значит, «перестал быть гражданским обществом».

«Это не в упрек, конечно, неправительственным организациям, они готовились, несли [генсеку ООН] какое-то послание, — объясняет Токтакунов. — Но гражданское общество — это то, что влияет на политику, на общественное мнение, с чем считаются политики и международные институты».

Процесс ослабления НПО в Кыргызстане начался давно, считает юрист, а сейчас это просто стало очевидным.

«Даже ООН, которая как раз-таки должна прежде всего ценить права человека — они вот так формально относятся [к НПО]. Это сигнал, что либо неправительственный сектор должен меняться, либо будет меняться гражданское общество. Потому что свято место пусто не бывает. И нам нужно осознать, что такое гражданское общество, заново переосмыслить», — предлагает Токтакунов.

Власти Кыргызстана многое делают для дискредитации и ослабления неправительственных организаций. Тем не менее они остаются авангардом гражданского общества в Кыргызстане уже 30 лет.

Медиаэксперт Турат Акимов связывает благодушие Антониу Гутерриша в вопросах прав человека с тем, что для него турне по Центральной Азии было чем-то вроде финального туристического вояжа.

«Ему уже скоро уходить [с должности] и он решил, наверное, прогуляться, — предполагает Акимов. — Хотя по всем международным оценкам, критериям, ограничение свободы слова в Кыргызстане налицо и рейтинги [страны] падают. Если [Гутерриш] не реагирует, мы его не можем заставить. Поэтому, скорее всего, это был такой визит вежливости».