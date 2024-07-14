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В центре отдыха «Мол булак» города Ош сели унесли четырех отдыхающих. Об этом сообщил руководитель пресс-службы мэрии Оша Жумамидин Сулайманкулов.

По его словам, сейчас ведутся поисковые работы. В МЧС подтвердили эту информацию и cообщили, что без вести пропали мать и трое ее детей.

«По предварительным данным, это члены одной семьи: Д.Н. 1980 года рождения (женщина), дочери М. 2005 года, М. 2014 года и С. 2018 года рождения. На месте спасатели МЧС проводят поисково-спасательные работы», — сообщили в МЧС.

Мэр города Бакытбек Жетигенов провел заседание Штаба гражданской защиты, на котором объявили о введении в Оше режима чрезвычайной ситуации «до урегулирования последствий селей, вызванных обильными осадками, а также из-за нестабильной погоды».

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Также градоначальник дал поручения соответствующим учреждениям и службам города ликвидировать последствия схода селей на территории Оша и провести комплексные мероприятия, в том числе работу по очистке и уборке территорий, подвергшихся подтоплению.

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В нескольких районах Ошской области в результате обильных дождей 14 июля сошли сели. В городе Ош сели затопили центральный рынок. На видео, распространившихся в сети, видно, что некоторые люди спасаются от воды на крышах зданий, а машины уносит течением.

В МЧС ранее сообщали, что из-за схода селей временно перекрыта дорога Ош — Гулчо — Эркештам. Также спасатели эвакуировали 420 человек из зоны отдыха Борубай-Ата из-за схода селей в селах Толойкон и Озгур Ошской области.

По данным МЧС, с 20 апреля по 1 июля в Кыргызстане зарегистрировано 236 сходов селей. Общий ущерб от них составил более 170 млн сомов. В результате природной стихии за это время погибли 17 человек.