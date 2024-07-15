На заседании 15 июля судебная коллегия Чуйского областного суда оставил в силе приговор в отношении писателя и публициста Олжобая Шакира.

Сам писатель назвал решение «несправедливым».

Как передает «Азаттык», на заседании Олжобай Шакир вновь сказал, что не признает своей вины, отметив, что в некоторых своих обращениях он поддался эмоциям, но не призывал к массовым беспорядкам.

Прокурор, в свою очередь, заявил, что вина писателя доказана и попросил суд оставить приговор предыдущей инстанции в силе.

В итоге судебная коллегия оставила в силе приговор Аламединского райсуда, который ранее приговорил писателя к пяти годам лишения свободы.

Олжобая Шакира задержали в августе 2023 года, с тех пор он находится в СИЗО. В ГКНБ тогда сообщили, что он размещал на своих страницах в соцсетях «публикации провокационного характера, содержащие призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и массовым беспорядкам».

Сам публицист говорил, что уголовное дело против него возбуждено необоснованно и он не согласен с выдвинутыми против него обвинениями.

До своего задержания Олжобай Шакир на своей странице в Фейсбуке сообщил, что намерен провести митинг против передачи Узбекистану четырех пансионатов на Иссык-Куле.