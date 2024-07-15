Градоначальник Айбек Джунушалиев сказал в интервью телеканалу «Ала-Тоо 24», что если за пять месяцев 2023 года троллейбусом воспользовались свыше 11 млн 700 тысяч горожан, то за аналогичный период этого года — лишь 8 млн.

«Число пассажиров уменьшается. Непонятно, почему тогда люди возмущаются. Из-за пробок в городе нам приходится менять многие маршруты, а с троллейбусами этого не сделать. А то, что говорят, что троллейбус — самый дешевый общественный транспорт и он не нуждается в ГСМ — неправда», — заявил Джунушалиев.

Также чиновник добавил, что в день на линию выходят 100-115 троллейбусов и на их финансирование из местного бюджета выделяется 205 млн сомов. «В то же время на 1200 автобусов мы выделяем 638 млн сомов», — отметил Джунушалиев.

Ранее лидер фракции «Социал-демократы» в БГК Кадырбек Атамбаев, который выступает с критикой инициативы мэрии убрать троллейбусы, отмечал, что «во всем мире электробусы и троллейбусы успешно дополняют друг друга: электробусы используются на коротких маршрутах, а троллейбусы – на длинных».

По его словам, из-за физических ограничений батарей электробусов для замены одного троллейбусного маршрута потребуется в полтора-два раза больше электробусов, которые стоят дороже.

«Пример такого сосуществования можно найти даже у нас – в Оше мэрия предусмотрительно закупает электробусы и новые троллейбусы, и они будут прекрасно сосуществовать. В Алматы пошли еще дальше, закупив новые троллейбусы и создав выделенные линии для скоростного троллейбусного транспорта, как аналога трамвая. Эти примеры демонстрируют, что троллейбусы могут быть эффективной и современной частью городского транспорта», — заявил Атамбаев.

Мэрия Бишкека намерена передать 100 троллейбусов городу Ош и заменить их электроавтобусами. Местные активисты выступают против этого, отмечая, что это лишние траты и будет проблема того, как экологично хранить и утилизировать аккумуляторные батареи электроавтобусов. Также они против уменьшения количества общественного транспорта, которого в Бишкеке и так не хватает.