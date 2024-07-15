Новость обновлена 15 июля в 15:36. Добавлена информация об обнаружении тел еще двух девушек.

Журналисты «Клоопа» поговорили с родственниками женщины, которую вместе с тремя дочерьми унес селевой поток 14 июля в Оше. Стало известно, что семья недавно вернулась из России, чтобы провести свадьбу старшей дочери.

По словам близких, свадьба 19-летней девушки, унесенной селем вместе с матерью и сестрами, была запланирована на август.

В день трагедии отец и сын остались дома, а мать с тремя дочерьми отправилась отдыхать с родственниками.

Селевые потоки в Кара-Суйском районе Ошской области и городе Ош сошли 14 июля. По данным МЧС, в результате стихии оказались подтоплены водой около 800 домов. Также сели затопили дороги и смыли линии электропередач, из-за чего около 7,5 тысяч абонентов 14 июля остались без электричества. 15 июля 5100 абонентам восстановили подачу электричества. Также в городе Ош сели затопили центральный рынок. В Оше введен режим ЧС.

После схода селей в городе Ош пять человек числились без вести пропавшими. Четверо из них являются членами одной семьи – женщина, 1980 года рождения, вместе с тремя дочерями 2005, 2014 и 2018 годов рождения. Их унесло селевым потоком в зоне отдыха «Мөл-Булак».

Тело женщины и трех ее дочерей нашли. Поиски еще одной женщины продолжаются. К поисково-спасательной операции привлекли 350 человек.

Также в селе Озгур под колесами грузовика, перевозившего граждан в безопасное место, погиб один человек.

По данным МЧС, с 20 апреля по 1 июля в Кыргызстане зарегистрировано 236 сходов селей. Общий ущерб от них составил более 170 млн сомов. В результате природной стихии за это время погибли 17 человек.