Глава Кабмина Акылбек Жапаров посетил Ош, чтобы ознакомиться с последствиями наводнения и встретиться с пострадавшими торговцами центрального рынка Оша.

Некоторые предприниматели сообщили Жапарову, что почти все их товары были унесены потоком воды, и попросили помощи. В ответ глава Кабмина сказал им, что сначала будет создана комиссия для оценки ущерба, и помощь будет предоставлена в соответствии с ее результатами.

«Мы поможем тем, кто в этом нуждается», — пообещал он.

Вчера, 14 июля, в результате обильных дождей из берегов вышла река Ак-Буура, и сели затопили центральный рынок Оша. Также сели сошли в других населенных пунктах Ошской области.

По данным МЧС, в результате стихии оказались подтоплены водой около 800 домов. Также сели затопили дороги и смыли линии электропередач, из-за чего тысячи абонентов остались без электричества. Селевые потоки унесли пятерых человек. Тела четверых — женщины с тремя дочерьми — уже найдены. Сейчас продолжаются поиски еще одной женщины.