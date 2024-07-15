Глава Кабмина Акылбек Жапаров 15 июля посетил Ошскую область и проинспектировал ход работ по ликвидации последствий схода селей в городе.

Как сообщили в Кабмине, Жапаров «подчеркнул необходимость принятия кардинальных решений по предупреждению и недопущению стихийных бедствий». Отмечается, что чиновник «обозначил слабую работу на местах по выполнению предписаний МЧС и поручил провести проверку по данному вопросу».

«Необходимо максимально усилить меры безопасности и защиты населения от стихийных бедствий. Большие уроки должны вынести из последних событий. Местным органам власти необходимо навести порядок в вопросе регулирования мест отдыха, находящихся вблизи рек, в селеопасных зонах», — сказал глава Кабмина.



Вчера, 14 июля, в результате обильных дождей из берегов вышла река Ак-Буура, и сели затопили центральный рынок Оша. Также селевые потоки сошли в других населенных пунктов Ошской области.

По данным МЧС, сели унесли пятерых человек. Тела четверых — женщины с тремя дочерьми — уже найдены. Сейчас продолжаются поиски еще одной женщины. Также в селе Озгур под колесами грузовика, перевозившего граждан в безопасное место, погиб один человек.

В результате стихии оказались подтоплены водой около 800 домов в городе Ош и Кара-Суйском районе. Также сели затопили дороги и смыли линии электропередач, из-за чего тысячи абонентов остались без электричества.