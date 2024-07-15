В МЧС утром 15 июля сообщили, что спасатели продолжают поиски двух женщин и двух девочек, которых унесли селевыми потоками в зоне отдыха в местности Толойкон.

На поисково-спасательную операцию привлекли 350 человек, из которых 170 —спасатели МЧС, кинологи и водолазы.

Ранее в Узбекистане нашли тело шестилетней девочки, которую унесло селевым потоком. Тело девочки передали кыргызской стороне через пограничный пост «Достук».

Селевые потоки в городе Ош сошли 14 июля. В мэрии города сообщали, что во время схода сели без вести пропали четыре человека, которые находились в зоне отдыха в местности Толойкон. В МЧС позже рассказали, что разыскиваемые являются членами одной семьи – женщина, 1980 года рождения, вместе с тремя дочерями 2005, 2014 и 2018 годов рождения.

Также в селе Озгур под колесами грузовика, перевозившего граждан в безопасное место, погиб один человек.

По данным МЧС, с 20 апреля по 1 июля в Кыргызстане зарегистрировано 236 сходов селей. Общий ущерб от них составил более 170 млн сомов. В результате природной стихии за это время погибли 17 человек.