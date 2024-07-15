В городе Ош 15 июля по поручению президента провели түлөө после схода разрушительных селей 14 июля. Об этом сообщил глава пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбек.
В мероприятии принял участие глава Кабмина Акылбек Жапаров.
«Пусть не будет землетрясений, наводнений, селей. Поэтому проводим түлөө. Мы просим вас быть терпеливыми. Здесь присутствуют казы, молдо, которые также сделают дуа», — цитирует его AKIpress.
Жапаров также пожелал, чтобы в стране были единство, благополучие и мир.
Вчера, 14 июля, в результате обильных дождей из берегов вышла река Ак-Буура, и сели затопили центральный рынок Оша. Также селевые потоки сошли в других населенных пунктов Ошской области.
По данным МЧС, сели унесли пятерых человек. Тела четверых — женщины с тремя дочерьми — уже найдены. Сейчас продолжаются поиски еще одной женщины. Также в селе Озгур под колесами грузовика, перевозившего граждан в безопасное место, погиб один человек.