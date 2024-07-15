Вчера, 14 июля, в результате обильных дождей из берегов вышла река Ак-Буура, и сели затопили центральный рынок Оша. Также селевые потоки сошли в других населенных пунктов Ошской области.

По данным МЧС, сели унесли пятерых человек. Тела четверых — женщины с тремя дочерьми — уже найдены. Сейчас продолжаются поиски еще одной женщины. Также в селе Озгур под колесами грузовика, перевозившего граждан в безопасное место, погиб один человек.