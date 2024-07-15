Новость обновлена 15 июля в 16:05. Добавлена информация об обнаружении тел двух девочек.

В МЧС сообщили об обнаружении тел гражданки Н.Д. 1980 года рождения и троих ее дочерей. Их унесло селевым потоком 14 июля в Оше.

Тело женщины нашли в 11:30 в реке Ак-Буура на участке Катта-Терек города Ош (в 500 м от узбекской границы). Тела ее 19-летней, 10-летней и шестилетний дочери нашли в ирригационном канале Шахрихонсой в городе Андижан в Узбекистане.

Тело шестилетней девочки передали кыргызской стороне через погранпост «Достук» вечером 14 июля. Тела двух ее сестер доставили в морг Андижана.

Продолжаются поиски еще одной женщины. К поисково-спасательной операции привлекли 350 человек.