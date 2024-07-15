Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России разработало новый адаптационный курс для трудовых мигрантов из Центральной Азии. Об этом пишет российское издание «Коммерсантъ», которое ознакомилось с материалами лекции.

Курс представляет собой 70-минутную лекцию, на которой иностранцы должны узнать все необходимое о миграционном и трудовом законодательстве России и правилах поведения в стране. Он состоит из четырех частей: «Основы миграционного и трудового законодательства РФ», «Основы неформального поведения в России», «Ответственность за несоблюдение законодательства РФ» и «История отношений России и стран Центральной Азии».

В первом блоке мигрантам рассказывают о порядке въезда и пребывания в РФ, а также о правилах оформления патента и заключения трудового договора. Лектор, по информации «Коммерсанта», также должен упомянуть о возможности «получить гражданство России в упрощенном порядке, отслужив по контракту в вооруженных силах».

В следующей части курса лекторы подчеркнут важность знания русского языка, а также отметят, что иностранцам следует «вести себя так, как принято в России». Отмечается, что «обращения “брат” или “сестра” не подходят для общения с людьми, которые не являются вашими родственниками».

Также иностранцев призовут не обсуждать прохожих на родном языке и не шептаться на нем в присутствии других людей. Кроме того, в лекции отмечается, что Россия — светская страна и в ней «не принято демонстрировать отношение к какой-либо религии публично, совершать религиозные обряды на улице, проводить в общественных местах намаз, читать молитвы и т. д., а также неприемлемыми являются жертвоприношения животных».

В этом же разделе говорится об «основах поведения с противоположным полом». В курсе отмечается, что женщины в РФ «традиционно носят яркую открытую одежду, что не является предосудительным и соответствует норме, а не готовности к знакомствам». Подчеркивается, что к незнакомым людям нельзя прикасаться, также «не следует издавать звуки, свистеть, цыкать, пытаясь привлечь внимание понравившейся женщины или мужчины».

Третья часть — о наказаниях за нарушение законов РФ, прежде всего миграционного законодательства. В ней говорится о недопустимости участия в экстремистской и террористической деятельностях или содействия им, а также участия в митингах и демонстрациях, которые проводятся без разрешения властей.

В заключительной части курса говорится, что «узы дружбы, которые связывают Россию и Центральную Азию, имеют многовековую историю», а «вхождение среднеазиатских земель в XIX веке в Российскую империю хорошо повлияло на развитие экономики ЦА».

В курсе утверждается, что во времена Советского Союза «связь регионов только крепла», поскольку «большие деньги из бюджета СССР позволяли республикам Центральной Азии успешно развиваться».

К текстовым материалам прилагаются 11 анимационных роликов. Их главный герой — Тимур — рассказывает о правилах жизни в России. Каждое видео начинается с фразы «Ас-саляму алейкум, уважаемые братья и сестры! Меня зовут Тимур, и я москвич уже как десять лет». «Коммерсантъ» отмечает, что содержание роликов в значительной степени совпадает с содержанием лекционных материалов.

ФАДН объявил о завершении разработки адаптационного курса для мигрантов в России в сентябре 2023 года. Недавно в ведомстве сообщили, что курс прошел апробацию в Калининградской, Московской областях, Пермском и Краснодарском краях, а также в Якутии.

По словам представителей агентства, дальнейшей реализацией курса займутся региональные органы власти, «ответственные за осуществление мер в сфере социальной и культурной адаптации иностранных граждан».