В ГКНБ сообщили о задержании трех человек по факту взрыва со смертельным исходом в одной из точек общепита города Джалал-Абад.

Взрыв произошел утром 13 июля. В одной из торговых точек, где продавали фастфуд, произошел взрыв газобаллонного оборудования по изготовлению газированной воды. В результате погибла продавщица 17 лет и еще пять человек получили травмы различной степени тяжести.

В спецслужбе заявили, что руководство и отдельные сотрудники Департамента потребительского рынка и услуг (ДПРиУ), прикрываясь связями среди высокопоставленных чиновников, предоставляли муниципальные земли без разрешительных документов.

По этому факту задержаны директор и инспектор ДПРиУ, а также владелец павильона. ГКНБ продолжает следствие. Также создана межведомственная комиссия для проверки аналогичных фактов на территории Джалал-Абада.