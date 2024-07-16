В начале июля ГКНБ задержал бывшего сотрудника Национальной академии наук (НАН) Жоомарта Карабаева по обвинению в «призывах» к массовым беспорядкам и неподчинению представителям власти. Адвокаты считают, что причиной стал его отказ писать судебные экспертизы под диктовку силовиков и критика в адрес бывших коллег, которые согласились это делать.

Контекст: В Кыргызстане судебные эксперты — лингвисты, психиатры и даже политологи — стали играть важную роль в уголовных процессах против оппозиционеров, критиков власти и независимых журналистов. Следователи часто обращаются к мнению экспертов для доказательства вины подсудимых — и часто заключения носят именно обвинительный характер. Подобные экспертизы использовались и в суде о ликвидации юрлица «Клоопа». Здесь вы можете прочитать разбор одного из таких документов, а здесь — пересказ допроса госэкспертов на суде.

2 июля бывшего сотрудника Института государства и права НАН Жоомарта Карабаева вызвали на допрос в ГКНБ — как свидетеля. Но в тот же день сотрудники спецслужбы взяли его под стражу, а Первомайский райсуд Бишкека вскоре арестовал Карабаева до 19 августа. Его подозревают в призывах к массовым беспорядкам и неподчинению представителям власти из-за постов в фейсбуке, в которых Карабаев критиковал НАН и власти Кыргызстана.

Экспертизы «под диктовку»

Из Национальной академии наук Жоомарта Карабаева уволили уже почти год назад. Его адвокаты рассказали «Клоопу», что это случилось вскоре после того, как заключение судебной экспертизы авторства Карабаева «не понравилось» сотрудникам ГКНБ.

Госкомитет оказался недоступен для получения комментария по этому делу, а также не ответил на официальный запрос «Клоопа».

«Его просили, чтобы он в [заключении] написал, что в постах [в соцсетях] по уголовному делу были призывы к массовым беспорядкам. А [Карабаев] сделал заключение, что их не было. Переписывать заключение Жоомарт отказался», — рассказал адвокат Карабаева Кантемир Турдалиев.

Юрист утверждает, что в НАН официальной причиной увольнения его подзащитного назвали «разглашение государственной тайны». В ответ Жоомарт Карабаев обратился в суд с иском о незаконном увольнении и стал открыто заявлять, что эксперты академии пишут экспертизы «под диктовку спецслужб». В НАН это отрицают и считают критику Карабаева необоснованной.

Об одном из случаев фальсификации экспертизы Карабаев рассказал прямо во время судебного заседания по делу писателя Олжобая Шакира. Как рассказывает юрист Акмат Алагушев, тогда Карабаев заявил, что в августе 2023 года в кабинет к нему и его коллеге по НАН Азамату Жанышбек уулу пришли двое сотрудников ГКНБ и попросили Жоомарта выйти. А когда тот вернулся в кабинет через полчаса, то увидел, как его коллега подписывает уже распечатанное экспертное заключение о том, что в постах Шакира содержатся призывы к массовым беспорядкам. Сотрудники комитета забрали этот документ и ушли.

Эту экспертизу позже включили в дело Олжобая Шакира, и в мае 2024 года писателя приговорили к пяти годам лишения свободы за «призывы к массовым беспорядкам».

Жанышбек уулу и его заключения

После своего увольнения Карабаев опубликовал в Facebook несколько постов, в которых обвинял своего коллегу Азамата Жанышбек уулу в получении денег от силовиков за подготовку «незаконных» экспертиз для ГКНБ.

Также Карабаев опубликовал аудиозаписи, в которых, по его утверждению, сотрудники НАН обсуждали требования силовиков писать для них «нужные» экспертные заключения. В одном из роликов, как утверждает Карабаев, вице-президент НАН Чолпонкул Арабаев говорит, что Карабаев не может отказаться делать заключения для ГКНБ. Также мужчина советует своим коллегам «не ругаться» с представителями комитета.

Кроме этого, в записи упоминается, что в своем экспертном заключении по одному из уголовных дел Карабаев не нашел никаких «призывов» — но их нашел его коллега Жанышбек уулу, с которым и захотели продолжить работать сотрудники ГКНБ.

Сейчас эти видео удалены с фейсбука Карабаева. (Они есть в распоряжении редакции).

Азамат Жанышбек уулу — действующий научный сотрудник Института государства и права НАН. Он подготовил экспертные заключения минимум по четырем уголовных делам, в которых кыргызстанцев привлекли к уголовной ответственности за критику власти. Помимо дела Шакира, это дела активистов Зарины Торокуловой, Адилета Балтабая и Мирлана Ураимова.

Зарина Торокулова получила пять лет колонии за «призывы к массовым беспорядкам» — в июле 2024 года Верховный суд оставил это решение в силе. Ее адвокаты считают приговор незаконным, а ее вину недоказанной. Сама Торокулова считает дело политическим заказом.

Адилет Балтабай тоже получил пять лет колонии за «призывы к массовым беспорядкам» в январе 2023 года. Сначала суд назначил ему пробационный период, но после выхода Балтабая на митинг в поддержку фигурантов «кемпир-абадского дела», изменил это решение.

Активиста и члена оппозиционной партии «Бүтүн Кыргызстан» Мирлана Ураимова в сентябре 2023 года приговорили к году колонии по статье о призывах к захвату власти.

В своих экспертных заключениях по этим делам Жанышбек уулу писал, что в публикациях активистов имеются призывы к массовым беспорядкам и захвату власти, а также оскорбления представителей власти. (Копии судебных заключений есть в распоряжении «Клоопа».)

Также известно, что Жанышбек уулу нашел различные «противозаконные призывы» в своих заключениях по «кемпир-абадскому делу» и делам журналиста Ырыса Жекшеналиева и директора Next TV Таалайбека Дуйшембиева.

«В первых заключениях Жанышбек уулу не было даже литературы и методологии. ГКНБ просто задавал закрытый вопрос «были призывы?», он писал ответ: «да, призывы были». Только потом он начал добавлять какую-то литературу, чтобы хоть как-то было на что-то похоже. […] По всем этим делам Азамат Жанышбек уулу готовит политические заключения, как политолог — при том, что у него нет сертификата для подобной деятельности. По закону, все эксперты должны иметь сертификаты. Мы из дела в дело говорим, что в качестве доказательства вины такие заключения принимать нельзя, однако суды не обращают внимания», — рассказывает юрист Акмат Алагушев.

Теперь по обвинению в призывах к массовым беспорядкам 27-летнему Жоомарту Карабаеву грозит до восьми лет лишения свободы. Его адвокат Акынбек Ногоев утверждает, что единственное доказательство вины Карабаева — это экспертиза его постов фейсбуке, выполненная Жанышбек уулу — тем самым соседом по кабинету, которого Карабаев сам обвинял в фейковых экспертизах под диктовку ГКНБ.

В своем заключении Жанышбек уулу нашел в постах Карабаева призывы к активному неподчинению представителям власти, массовым беспорядкам и даже к насильственному захвату власти — среди фраз своего коллеги о том, что власть должна «уметь считаться с народом», что «народ [Кыргызстана] начал просыпаться» и «народ может не только взять власть, но и свергнуть ее».

Алагушев негодует, почему следователи и судья позволили Жанышбек уулу делать экспертизу по делу его бывшего коллеги, и называет это прямым конфликтом интересов, который еще раз доказывает «наплевательское отношение» органов следствия.

«Экспертизу постов Жоомарта [Карабаева] делал тот сотрудник, о котором Жоомарт неоднократно заявлял, что тот дает заключение под диктовку спецслужб, — негодует правозащитница Гульшайыр Абдирасулова. — И проводит [НАН —] та организация, с которой Жоомарт судится [из-за своего увольнения]».

Сам Карабаев в своей публикации на Facebook назвал уголовное дело против себя открытым преследованием. Он утверждает, что глава отдела политисследований НАН Токон Мамытов и вице-президент академии Чолпон Арабаев «угрожали ему тюрьмой» за его критику проведения судебных экспертиз. Сейчас этот пост также удален со страницы Карабаева.

«Эксперт — и следователь и судья»

В Кыргызстане эксперты могут быть привлечены к уголовной ответственности за ложные заключения — по статье 364 УК КР за это могут наказать исправительными работами до трех лет, штрафом до 200 тысяч сомов или общественными работами до 300 часов.

Но, по словам юриста Акмата Алагушева, кыргызские эксперты не имеют единой и понятной методики для анализа и выходят за рамки своих полномочий.

«Пока идет дело, они — следователи, потом он становится судьей, когда дает заключение. Они берут на себя очень много. Эксперты не могут давать такие заключения и отвечать на вопрос «есть ли там состав преступления?» Это неверно и непрофессионально», — считает юрист.

Одна из фигуранток «кемпир-абадского дела», экс-судья Конституционного суда Клара Сооронкулова говорит, что понятия «политологической экспертизы» вообще не существует в мировой судебной практике. Ее стали использовать в России «для преследований», считает Сооронкулова, а теперь этот метод в тех же целях перенял и Кыргызстан.

«Согласно закону “Об экспертизе”, любая экспертиза должна основываться на научных методах. […] Например, существует методология лингвистической экспертизы. Но не существует ничего подобного по политологической экспертизе, — объясняет экс-судья. — У нас эту экспертизу проводит один единственный [человек] — Жанышбек уулу, не имеющий никаких знаний в области политологии. В экспертизе должно быть указано, какие методы использовал эксперт. А он пишет: “литература по политологии” — и указывает литературу, которой пользуются студенты первого-второго курсов».

В ответе на вопросы «Клоопа» Азамат Жанышбек уулу написал, что документы на экспертизу не поступают в НАН «как попало» — президент академии перенаправляет их в определенный институт, а уже его руководитель поручает их экспертизу определенному сотруднику. Поэтому «научные сотрудники не знают, кто принес тот или иной документ», утверждает эксперт.

По словам Жанышбек уулу, он ничего «не знал» об обвинениях Карабаева в его адрес. «Если кто-то считает, что закон нарушается, должен обращаться в соответствующие органы, — заключил он. — Мы же в правовом государстве живем».