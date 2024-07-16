Акыйкатчы Джамиля Джаманбаева направила обращение в Кабмин с призывом внести поправки в правила безопасной эксплуатации аттракционов.

Она предлагает включить банджи-джампинг (когда человека привязывают к длинному резиновому канату, на котором тот совершает прыжок вниз) в список в качестве немеханизированного вида аттракциона, предусмотрев соответствующие безопасные условия его эксплуатации.

«Несмотря на то, что банджи-джампинг относится к немеханизированному аттракциону (в котором пассажиры передвигаются только за счет энергии человека (людей) и/или силы тяжести), он не был включен в перечень видов аттракционов […] Более того, на сегодня законодательством КР вообще не предусматриваются какие-либо требования по организации безопасной эксплуатации данного вида немеханизированного аттракциона», — отметили в Институте омбудсмена.

В Кыргызстане большой популярностью пользовались услуги Fly Jump, которая организовывала подобный вид аттракционов.

Однако 6 июля в ущелье Чункурчак Аламудунского района погиб 39-летний мужчина, который сорвался с 25-метровой высоты во время прыжка с канатом. По данным милиции, во время прыжка оборвалась веревка. После происшествия милиционеры задержали 28-летнего владельца Fly Jump Н.А. и возбудили уголовное дело о создании опасности для потребителей с причинением по неосторожности тяжкого вреда. Позже предпринимателя отпустили под домашний арест.