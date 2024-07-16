В Минэнерго сообщили, что в Ошской области и городе Ош восстановлена подача электричества абонентам, оставшихся без света после схода селей 14 июля.

В результате наводнения в Ошской области и в городе Ош 14 июля без электроэнергии остались 7500 потребителей, обслуживаемых Кара-Суйским РЭС Ошского предприятия электрических сетей, сель снес восемь электрических опор.

«Проведены ремонтно-восстановительные работы, напряжением полностью обеспечено 7500 абонентов. Поскольку четыре трансформатора находятся в частной собственности, предпринимаются усилия по обеспечению электроэнергией остальных 25 потребителей», — сообщили в ведомстве.

Сейчас электрические столбы восстановлены и установлены новые.

Вчера, 14 июля, в результате обильных дождей из берегов вышла река Ак-Буура, и сели затопили центральный рынок Оша. Также селевые потоки сошли в других населенных пунктов Ошской области.

По данным МЧС, сели унесли пятерых человек. Тела четверых — женщины с тремя дочерьми — уже найдены. Сейчас продолжаются поиски еще одной женщины. Также в селе Озгур под колесами грузовика, перевозившего граждан в безопасное место, погиб один человек.

В результате стихии оказались подтоплены водой около 800 домов в городе Ош и Кара-Суйском районе.