В Ош доставили 200 тонн гумпомощи из Андижанской области. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе мэрии Оша.

Как сообщили в мэрии Оша, на 13 грузовых автомобилях привезли продукты питания, стройматериалы, одежду и гигиенические средства. В город Ош из них передано девять грузовиков. Гумпомощь доставил губернатор Андижанской области Шаятбек Абдурахманов.

Накануне в Ошской области сошли разрушительные сели. По данным МЧС, сели унесли пятерых человек.

Тела четверых — женщины с тремя дочерьми — уже найдены. Сейчас продолжаются поиски еще одной женщины. Также в селе Озгур под колесами грузовика, перевозившего граждан в безопасное место, погиб один человек.

В результате стихии оказались подтоплены водой около 800 домов в городе Ош и Кара-Суйском районе.