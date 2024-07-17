Как сообщили в пресс-службе Первомайского райсуда, Улана Жапарова по ходатайству следователя заключили под стражу до 19 августа.

По данным суда, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечается, что потерпевшей стороне был причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

По данным Kaktus.media, племянник президента обещал должность полномочного представителя президента в одной из областей и якобы получил в качестве вознаграждения более $100 тысяч, но обещание так и не выполнил.

Это не первый раз, когда задерживают Улана Жапарова, который является двоюродным племянником президента Садыра Жапарова.

В начале июля 2023 года его задержали по делу о коррупции на Таможне. Комментируя его задержание, сам глава государства отмечал, что «сейчас другое время» и ко всем будет «одинаковое отношение». В октябре прошлого года Улана Жапарова отпустили под домашний арест.