Садыр Жапаров 17 июля подписал Закон «О внесении изменений в Закон «Об устойчивом развитии эколого-экономической системы «Иссык-Куль».

Документ предусматривает поправки, направленные на предоставление в частную собственность объектов рекреации иностранцам, иностранным юрлицам, за исключением земельных участков.

При этом отмечено, что земельные участки предоставляются во временное пользование. Также в администрации президента подчеркнули, что доступ к пляжным зонам не подлежит какому-либо ограничению.

Напомним, по словам инициаторов законопроекта, это необходимо для развития туризма и привлечения иностранных инвестиций.