Президент Садыр Жапаров заверил, что государство окажет помощь пострадавшим от селей в Ошской области. Об этом Садыр Жапаров сказал в интервью «Кабару».

Он отметил, что отправил на место главу кабмина Акылбека Жапарова с поручением создать комиссию, которая все проверит и внесет предложения по оказанию помощи пострадавшим.

Также глава государства призвал кыргызстанцев страховать жилье в Государственной страховой организации.

«Людям нужно научиться страховать и регистрировать свое жилье. Если застрахованный дом пострадал в результате селей, землетрясения, пожара или другого стихийного бедствия, то государственная страховая компания быстро восстановит его», — сказал Жапаров.

Президент выразил соболезнования родным погибших. Он также сообщил, что в некоторых участках начали строительные работы, чтобы предотвратить наводнения.

«Никто не может избежать стихийных бедствий. Мы видим, что даже мировые державы не могут противостоять природным катаклизмам», — отметил он.

14 июля в Ошской области и городе Ош сошли разрушительные сели. По данным МЧС, сели унесли пятерых человек. В результате стихи погибла семья из четырех человек: 44-летняя женщина с тремя дочерьми, которым было 6, 10 и 19 лет. Их селевые потоки унесли в зоне отдыха «Мол-Булак». Пятая погибшая — 39-летняя женщина. Ее унесло селевым потоком с Центрального рынка города Ош.

Кроме того, в селе Озгур под колесами грузовика, перевозившего граждан в безопасное место, погиб один человек.

В результате стихии оказались подтоплены водой около 800 домов в городе Ош и Кара-Суйском районе. Также сели затопили Центральный рынок Оша.

По данным МЧС, с 20 апреля по 1 июля в Кыргызстане зарегистрировано 236 сходов селей. Общий ущерб от них составил более 170 млн сомов. В результате природной стихии за это время погибли 17 человек.