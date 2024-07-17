Тело 39-летней женщины, унесенной селями в Оше, нашли в Узбекистане. Об этом вечером 16 июля сообщили в пресс-службе МЧС КР.

Как сообщили в ведомстве, узбекистанские спасатели нашли тело женщины в одном из каналов города Андижан.

По данным МЧС, погибшую унесло селевым потоком 14 июля с Центрального рынка города Ош.

Ранее спасатели уже нашли тела женщины и ее трех дочерей, которых также унес селевой поток. Тела шестилетней, 10-летней и 19-летней девушки обнаружили в ирригационном канале Шахрихонсой в городе Андижан. Тело их матери нашли в реке Ак-Буура в Оше неподалеку от узбекской границы.

В мэрии Оша сообщали, что мать и ее трех дочерей унесло селевым потоком, когда они находились в зоне отдыха «Мол-Булак». Известно, что семья недавно приехала из России на свадьбу 19-летней дочери.