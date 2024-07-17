УВД Октябрьского района Бишкека 12 июля возбудило уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» по факту смерти Айтурган Маматкуловой. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По данным надзорного органа, по уголовному делу сейчас проводится следствие. В Генпрокуратуре отметили, что дело находится на контроле надзорного органа.

«Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам будет дана правовая оценка», — отметили в Генпрокуратуре.

Айтурган Маматкулова скончалась 7 июля в бишкекской горбольнице №4. Первой о смерти девушки узнала жена ее брата. По ее словам, муж Маматкуловой позвонил ей и рассказал, что девушка пыталась совершить суицид и приняла таблетки, из-за чего оказалась в больнице.

Родственники погибшей же утверждают, что девушку убил ее муж и не верят в версию о суициде. По их словам, когда тело девушки привезли домой для погребения, родственники увидели множество синяков на ее теле.

Ранее сообщалось, что дело о смерти 25-летней Айтурган Маматкуловой взяла под личный контроль омбудсмен Джамиля Джаманбаева.