В Бишкеке 17 июля на заседании штаба по гражданской защите обсудили готовность городских органов управления при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Там особое внимание уделили ущелью Ала-Арча. Ранее заведующий лабораторией опасных экзогенных и гидрогеологических процессов Национальной академии наук Сергей Ерохин в интервью «Азаттыку» говорил, что сильные сели, которые могут дойти до Бишкека, возможны в Ала-Арче. По его словам, речь идет об озере Тез-Тор, которое в этом году сильно наполнилось по левому боковому притоку Ала-Арчи (Адыгене).

«Озеро сейчас не представляет опасности. Однако мэр Айбек Джунушалиев поставил задачу повторно провести визуальный осмотр и исключить возможные риски», —сообщили в мэрии.

Также градоначальник поручил акимам организовать дежурства на потенциально опасных участках, а также изучить средства стройкомпаний, которые могут предоставить спецтехнику в случае необходимости.

Тем временем директор института водных проблем и гидроэнергетики НАН Догдурбек Чонтоев заявил, что озеро Адыгене не представляет опасности. Но, по его словам, существуют моренные (мелкие) озера, которые могут стать источниками рисков.

По его оценкам, пик паводков ожидается с конца июля до начала августа.

«По итогам заседания Джунушалиев объявил режим особой готовности и поручил всем городским службам, акимам четырех районов, правоохранительным органам при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций действовать согласно плану подготовки гражданской защиты города Бишкек», — сообщили в муниципалитете.

Заседание штаба по гражданской защите в Бишкеке прошло после разрушительных селей в Ошской области. Сход селей в регионе произошел 14 июля в результате обильных дождей.

В результате стихи погибла семья из четырех человек: 44-летняя женщина с тремя дочерьми, которым было 6, 10 и 19 лет. Их селевые потоки унесли в зоне отдыха «Мол-Булак». Пятая погибшая — 39-летняя женщина. Ее унесло селевым потоком с Центрального рынка города Ош.

Кроме того, в селе Озгур под колесами грузовика, перевозившего граждан в безопасное место, погиб один человек.

В результате селей оказались подтоплены водой около 800 домов в городе Ош и Кара-Суйском районе. Также сели затопили Центральный рынок Оша.

По данным МЧС, с 20 апреля по 1 июля в Кыргызстане зарегистрировано 236 сходов селей. Общий ущерб от них составил более 170 млн сомов. В результате природной стихии за это время погибли 17 человек.