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Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что задержан свояк главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

В Первомайском райсуде Бишкека подтвердили задержание. Его подозревают в мошенничестве. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 августа.

Позже в ГКНБ подтвердили задержание родственника Камчыбека Ташиева.

По данным следствия, родственник Ташиева вступил в сговор с гражданином Турции. Они присвоили крупную сумму денег одного из местных предпринимателей, а тот потом обратился с заявлением в ГКНБ.

«Невзирая на наличие близких родственных отношений, председатель ГКНБ дал поручение провести объективное расследование и дать юридическую оценку действиям всех виновных лиц»,— отметили в госкомитете.

Так, обоих граждан задержали и водворили под стражу. Ведется следствие.

В спецслужбе добавили, что участились случаи совершения противоправных действий со стороны людей, прикрывающихся знакомством и родственными отношениями с высокопоставленными чиновниками.