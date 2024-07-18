Сегодня в Ленинском райсуде Бишкека продолжилось рассмотрение дела в отношении 11 журналистов. На нем допросили экспертов.

Как передает «Азаттык», на заседании эксперт Улан Сатпаев из Судебно-экспертной службы при Министерстве юстиции заявил, что во фразах, опубликованных на каналах Temirov Live и «Айт, айт десе», таких, как «у меня нет ни грамма уважения к чиновникам, которые сидят в креслах 30 лет» и «бороться за свободу», содержатся призывы к массовым беспорядкам.

Также эксперт заявил, что негативные высказывания в адрес руководства страны считаются вербальным оскорблением. По словам Сакпаева, эксперты изучили 16 видео, из которых только в одном нашли признаки призывов к массовым беспорядкам.

В свою очередь адвокаты журналистов заявили, что не согласны с выводами экспертов. Они отметили, что фраза «бороться за свободу» встречается в эпосе «Манас» и не является призывом к массовым беспорядкам.

11 действующих и бывших сотрудников Temirov Live задержали 16 января. Девятерым из них предъявили обвинения в «призывах к беспорядкам», а главу проекта Махабат Тажибек кызы и журналиста Актилека Капарова обвинили в «организации» этих призывов. Все фигуранты дела не согласны с предъявленными обвинениями.