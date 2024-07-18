В Институте омбудсмена, у одной из погибших в результате селей в Ошской области остались семеро детей. По их данным, шестеро из них — несовершеннолетние.

«По поручению акыйкатчы сотрудники института принимают все необходимые меры по оказанию бесплатной психологической помощи. Также проводятся встречи с пострадавшими в результате схода селей. Им разъясняют об их правах на получение помощи от государства», — рассказали в Институте омбудсмена.

Также коллектив института переведет однодневную заработную плату в помощь пострадавшим от селевых потоков. Ранее так же поступили госслужащие Баткенской области.

14 июля в Ошской области и городе Ош сошли разрушительные сели. По данным МЧС, сели унесли пятерых человек. В результате стихи погибла семья из четырех человек: 44-летняя женщина с тремя дочерьми, которым было 6, 10 и 19 лет. Их селевые потоки унесли в зоне отдыха «Мол-Булак». Пятая погибшая — 39-летняя женщина. Ее унесло селевым потоком с Центрального рынка Оша.