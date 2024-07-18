Как сообщили в УВД Иссык-Кульской области, 15 июля в районную больницу с серьезными травмами поступил 42-летний мужчина. По данным милиции, на него примерно в 18:25 наехал водный катер на пляже одного из центров отдыха в селе Кара-Ой.

16 июля мужчина скончался от полученных травм в реанимации. Для установления причины смерти назначили судмедэкспертизу.

По факту происшествия возбудили уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации, железнодорожного, воздушного или водного транспорта».

Милиция установила водителя катера и владельца водного транспорта. Об их задержании пока не сообщалось. Ведется следствие.