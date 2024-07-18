Два года жительница Бишкека Виктория Карпенко не может добиться справедливого наказания для соседа, который ввалился пьяным к ней в дом, заставил ее малолетнюю дочь делать ему массаж, а затем уснул на кровати со спущенными штанами. Несмотря на то, что в таком виде его застали свидетели — родственники и соседи девочек, а сам мужчина случившегося не отрицает, милиция возбудила дело лишь по статье «Нарушение неприкосновенности жилища». Но и его закрыли через полтора года.

Предупреждение о конфликте интересов: Экспертизу по уголовному делу, о котором пойдет речь в материале, выполнили те же эксперты, что участвовали в экспертизе журналистских материалов, проведенных в рамках дела о ликвидации фонда «Клооп Медиа» в Кыргызстане. Это психиатры Жанна Караева, Жекшенбек Аралбаев, Музурхат Курманалиев, психолог Вероника Терехова.

«Он говорил, что его сын будет целовать ее ноги»

Утром 10 июня 2022 года тринадцатилетняя МарияМария и ДарьяИмена детей изменены. и ее девятилетняя сестра ДарьяМария и ДарьяИмена детей изменены. были дома одни, следует из показаний девочек, данных сразу после преступления и многократно повторенных во время экспертиз. Около полудня к забору их дома подошел сосед, 42-летний Мирзажон Эгамбердиев, и стал громко звать Машу. На его зов из дома вышла младшая Даша. Мужчина «поцеловал [девочку] в правую и левую щеку»ЦитатыВсе цитаты в тексте приведены по материалам уголовного дела. и стал просить разрешения войти в дом. Даша ответила, что к ним нельзя: взрослых дома нет, а сами девочки заканчивают уборку и собираются в гости к бабушке.

Но Эгамбердиев не смирился с отказом и продолжил звать Машу. Когда старшая девочка вышла, мужчина объяснил ей, что выпил, и теперь родные не пускают его домой, а он хочет спать.

Из показаний Материалы уголовного дела Здесь и далее во всех выдержках орфография и пунктуация оригинала сохранены. Даши, записанных следователем со слов девочки:

«… в этот же момент сосед разулся и зашел к нам домой прошел в нашу комнату а точнее детскую комнату, увидев нашу кровать сказал что это маленький и зашел в комнату мамы сосед снял футболку и лег на кровать и начал заставлять Машу делать массаж спины и нижнюю часть поясницы. <…> При разговоре с Машей сосед говорил, что ему приснилась голая жена, которая делала ему массаж спины и попу и также говорил Маше что женит ее на сыне, так как она русская он обратит ее в мусульманку так же говорил что Маша хорошо делает массаж и что его сын будет целовать ее ноги, касаясь за ноги (Ляшку), попу и спину».

Из пояснений Маши во время судебной психолого-психиатрической экспертизы, записанных экспертами со слов девочки:

«..от него пахло алкоголем, снял с себя футболку, лег, просил сделать ему массаж, я делала, но было не приятно. Он говорил об интимных взаимоотношениях со своей супругой, о мусульманстве, что бы я приняла ислам. Когда он стал трогать меня за интимные места, я сразу схватила сестренку, убежала, спряталась в бане и позвонила тете».

«Я просто зашел отдать велосипед…»

Мирзажон Эгамбердиев, допрошенный по делу в качестве свидетеля, не отрицает, что в тот день был в доме Виктории Карпенко. И что просил ребенка сделать ему массаж. Но уверяет: на сексуальные темы с девочками он не разговаривал и к ним не прикасался.

Из показаний мужчины выходит, что всему виной его плохое здоровье.

В тот день Эгамбердиев зашел к девочкам утром, чтобы взять велосипед и покататься с сыном. На обратном пути он купил в ларьке маленькую пластиковую бутылку коньяка, чтобы «несколько глотков выпить, так как у него язва желудка».

Когда в полдень того же дня он пошел вернуть велосипед, младшая девочка Даша сообщила ему, что в их доме пахнет газом, и попросила проверить, все ли в порядке.

Из материалов уголовного дела:

«Когда [Мирзажон Эгамбердиев] проверял газ, он хотел лечь на пол и попросить, чтобы Маша наступила на его поясницу, так как она на тот момент болела. Но Маша сказала, не ложиться на пол так как он грязный <…> После он прилег на кровать, приподнял вверх свою футболку с поясницы, и попросил у Маши сделать массаж руками. Маша начала делать ему массаж, ему стало больно, и он сказал ей, лучше наступать ногами на поясницу. После того она несколько раз наступила ногами, ему стало больно и попросил больше не делать и не наступать. После чего он попросил у Маши немного полежать чтобы боли прошли, но оказалось он уснул».

«Его попутал шайтан»

Сами девочки позже пояснили, почему поведение соседа их сперва не испугало.

Из материалов судебной психолого-психиатрической экспертизы:

«…со слов девочки – там есть тропинка, по которой можно убежать и позвать соседей, но они не почувствовали сильной опасности, так как сосед с ними хорошо общался раньше, и только в этот раз зашел в дом без приглашения, когда дома не было взрослых».

Но если все было так невинно, как рассказывает Эгамбердиев, то почему девочки прятались от него в бане? И зачем так настойчиво звали на помощь тетю?

Тетя девочек Татьяна на допросе вспоминала, что не сразу осознала произошедшее. Когда Маша позвонила ей из бани в первый раз, то лишь попросила поскорее приехать. Пока Татьяна ждала такси, она получила от напуганных девочек еще два звонка, в которых они рассказали, что «сосед лапает Машу за ягодицу».

Приехав на улицу Дзержинского и убедившись, что дети в безопасности, Татьяна не решилась заходить в дом сама, а позвала на помощь стоявшего неподалеку соседа. Но его защита женщине не понадобилась: к этому моменту Мирзажон Эгамбердиев уже давно и крепко спал.

Из показаний Татьяны, записанных следователем со слов свидетельницы:

«… я обнаружила, что мне неизвестный мужчина лежит на животе, и который был в шортах, шорты были спущены и половина ягодиц была видна, а торс был голый. В комнате стоял сильный перегар».

Когда Татьяна и ее спутник разбудили Эгамбердиева, он не сразу понял, что происходит. Ошеломленной тете девочек он заявил, что Маша и Даша «ему как дети», «он соскучился», раньше «приходил и будет приходить» к ним. Еле удалось вывести его на улицу. Мать девочек Виктория Карпенко приехала за Машей и Дашей сразу после Татьяны. Когда она выводила девочек из дома, чтобы увезти их в безопасное место, Эгамбердиев продолжал сидеть у их ворот.

Написав заявление в милицию, семья в дом на улице Дзержинского не вернулась: слишком сильно и мать, и дети были напуганы. Они остались ночевать у Татьяны. Вечером на телефон тринадцатилетней Маши поступил звонок с неизвестного номера.

Из показаний Татьяны, записанных следователем со слов свидетельницы:

«…когда я взяла телефон [Маши] и ответил, узнала, что звонит мать “Оча” мужчины по имени “Мырза”МырзаТак, согласно материалам уголовного дела, близкие называют Эгамбердиева., которая стала меня убеждать, чтобы мы забрали заявление так как он кормилец своих детей, что его попутал “шайтан”».

Странная экспертиза

Если бы следствие доказало, что все рассказанное девочками — правда, то Эгамбердиеву грозил бы серьезный срок. За развратные действия в отношении детей Уголовный кодекс предусматривает от семи до 10 лет лишения свободы. Вот только дело по этой статье даже не стали возбуждать. Вместо этого следствие квалифицировало действия Эгамбердиева по 194-ой статье уголовного кодекса Кыргызстана — «Нарушение неприкосновенности жилища», которая предполагает до двух лет заключения.

Но и по ней дело практически не расследовалось, говорит Виктория Карпенко. Следователи постоянно менялись, а дело дважды закрывали. Виктория дважды обжаловала это решение.

Тем временем девочки глубоко переживали произошедшее. Старшая Маша стала замкнутой и молчаливой, отказалась жить в доме и даже в районе, где все произошло — из-за страха встретиться с соседом. Виктории с дочерьми пришлось переехать.

Чтобы как-то помочь своим детям, мать попросила следствие провести экспертизу, которая могла бы оценить, насколько девочки были травмированы произошедшим. Таких экспертиз было две, проводили их специалисты республиканского центра психиатрии и наркологии города Бишкек — главного экспертного института страны.

В комиссию первой экспертизы входили: эксперты-психиатры высшей категории Жанна Караева, Гульмира Бектурова и Юлиана Чигаева и магистр психологии Вероника Терехова.

Во второй раз экспертизу проводили эксперты-психиатры высшей категории Дениза Султанова, Жекшенбек Аралбаев, Музурхат Курманалиев и психолог Юлдуз Сабитова.

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Выводы экспертизы выглядят противоречиво.

С одной стороны, они довольно подробно описывают само событие преступления со слов девочек — и это описание в целом совпадает с их первоначальными показаниями. Во второй экспертизе психиатры Султанова, Аралбаев и Курманалиев даже особо подчеркивают, что Маша «четко и последовательно приводит сведения, полностью соответствующие ее показаниям в материалах уголовного дела».

С другой стороны, психолог Терехова приходит к заключению, что Маша «не всегда говорит правдиво о произошедших в данной ситуации фактах, так как младшая сестренка старается ей подсказать, как было на самом деле, после чего девочка по невербальным признакам начинает теряться».

Из экспертизы Маши, автор — психолог-эксперт Вероника Терехова:

«С учетом интеллектуального уровня Мария правильно понимает происходящие события, но учитывая подростковый период, и тот момент, что девочка пытается оправдать свои действия перед мамой (которая к воспитанию детей с ее слов подходит достаточно строго), она может преувеличивать происходящие факты в свою пользу, и гиперболизировать события».