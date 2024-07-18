Осужденная на 3,5 года за «разжигание ненависти» и «призывы к насильственному захвату власти» активистка Каныкей Аранова утверждает, что ее осудили за чужие посты. Об этом в совместном материале пишут издание Temirov Live и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Активистка, которая ранее выступала против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану, утверждает, что посты в фейсбуке, за которые ее осудили, писал другой человек с фейкового аккаунта под ее именем. Расследователи проверили это и выяснили, что аккаунт Kanykei Aranova ранее назывался «Адина Жума». Но кому он принадлежит, журналистам установить не удалось.

13 января 2023 года владелец аккаунта массово отредактировал размещенные на странице посты. В новой редакции одного из них президент Садыр Жапаров назван «трайбалистом», который отдает предпочтение землякам из Иссык-Кульской области, «занявшим все должности».

В другом отредактированном посте сказано, что оппозиционер Адахан Мадумаров «сковырнет Садыра Жапарова и станет президентом». Еще в одной измененной публикации говорится, что «нужно открыто захватить власть и только Мадумаров достоин быть правителем».

Менее чем через три недели после этих публикаций Каныкей Аранову арестовали в Москве и выслали в Кыргызстан. Осенью 2022 года она участвовала в акциях протеста против передачи Узбекистану земель Кемпир-Абадского водохранилища. Позже ее привлекли к общественным работам на 30 часов по статье «Мелкое хулиганство» по Кодексу о проступках.

«Я сказал, что Facebook заблокирует профиль, если она сообщит о фейковом аккаунте. Я также посоветовал ей сообщить об этом в ГКНБ», — рассказал журналистам адвокат Тологон Келдибаев, у которого, по его словам, Аранова спрашивала, как остановить человека, публикующего посты от ее имени.

По словам журналиста-расследователя Болота Темирова, 20 января Аранова писала на своей странице в фейсбуке, что не имеет отношения к аккаунту Kanykei Aranova. Также она сообщила, что писала заявление в ГКНБ о фейковом аккаунте.

«Мой телефон забрали 30 января при задержании. 1 февраля я его открыла следователю ГКНБ. После его доставили в МВД. Когда я зашла, он лежал на столе у следователя Улана Жапекова. После выяснилось, что они удалили мой эфир про фейковый аккаунт. А мое заявление в ГКНБ к делу не пришили, потеряли», — рассказала она журналистам.

Экспресс-экспертиза

По данным журналистов, 22 января — всего через девять дней после того, как в публикации были внесены изменения, — ГКНБ попросил Минюст проанализировать посты со страницы Kanykei Aranova.

Министерство обратилось в Национальную академию наук (НАН) с за судебно-лингвистической и «научно-политической» экспертизой. Согласно материалам дела, анализ занял всего один день. Его проводил Азамат Жанышбек уулу — действующий научный сотрудник Института государства и права НАН.

В его заключении говорится, что посты на фейсбук-странице Kanykei Aranova были «нацелены на разжигание межрегиональной вражды» и содержали «призывы к неповиновению власти и/или ее свержению».

Это не первое экспертное заключение Жанышбек уулу по уголовным делам, после которого кыргызстанцев привлекли к уголовной ответственности за критику власти. Он подготовил заключения как минимум по четырем таким делам.

Зарина Торокулова получила пять лет колонии за «призывы к массовым беспорядкам» — в июле 2024 года Верховный суд оставил это решение в силе. Ее адвокаты заявили, что приговор незаконный, а ее вина не доказана. Сама Торокулова считает дело политическим заказом.

Олжобая Шакира приговорили к пяти годам колонии за «призывы к массовым беспорядкам» — подобное решение вынесли Аламүдүнский райсуд и Чуйский облсуд. Его адвокаты считают приговор «незаконным». Сам Олжобай Шакир говорит, что в некоторых своих обращениях он поддался эмоциям, но не призывал к массовым беспорядкам.

Адилет Балтабай тоже получил пять лет колонии за «призывы к массовым беспорядкам» в январе 2023 года. Сначала суд назначил ему пробационный период, но после выхода Балтабая на митинг в поддержку фигурантов «кемпир-абадского дела» изменил это решение.

Активиста и члена оппозиционной партии «Бүтүн Кыргызстан» Мирлана Ураимова в сентябре 2023 года приговорили к году колонии по статье о призывах к захвату власти.

Также известно, что Жанышбек уулу нашел различные «противозаконные призывы» в своих заключениях по Кемпир-абадскому делу и делам блогера Ырыса Жекшеналиева и директора телеканала Next TV Таалайбека Дуйшембиева.

Ранее экс-сотрудник НАН Жоомарт Карабаев обвинял Жанышбек уулу в получении денег от силовиков за подготовку «незаконных» экспертиз для ГКНБ. Самого Карабаева сейчас обвиняют в «призывах» к массовым беспорядкам и неподчинению представителям власти. Он находится под стражей, а экспертизу по его делу сделал его бывший коллега Азамат Жанышбек уулу.

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