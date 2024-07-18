Гражданина Кыргызстана Алишера Турсунова, который находился в плену в Украине, вернули российским властям. Об этом сообщил телеграм-канал «Украина — Центральная Азия» со ссылкой на источник в украинском государственном проекте Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными «Хочу жить».

По их информации, Турсунова вернули России 17 июля – в этот день Украина и Россия обменялись пленными в формате «95 на 95». Имя Турсунова значится в списке обмененных пленных. Список опубликовал (https://t.me/dvizhenie_nashvyhod/385) у себя в телеграм-канале проект «Наш Выход» — они занимаются поиском и возвращение домой военных армии РФ.

В пресс-службе МИД КР пообещали уточнить информацию об обмене Турсунова.

В середине мая в сети распространилось обращение 57-летнего Алишера Турсунова, который заявил, что оказался в плену в Украине. По его словам, его похитили российские правоохранители в Рязани, когда он был в гостях у сына, и «заставили подписать контракт». После Турсунов оказался на войне в Украине, где в первый же день сдался в плен.

Мужчину опознали родственники в Кыргызстане. Сам Турсунов обращался к президенту Садыру Жапарову с просьбой о помощи.

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