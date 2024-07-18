В Генпрокуратуре сообщили, что уголовное дело по факту смерти Арстана Абдылдаева (Алая) передано в суд.

Обвиняемыми проходили пятеро сотрудников колонии №31, где умер Абдылдаев. Однако один из них скончался во время следствия, когда был под домашним арестом. Дело в отношении него прекратили.

Четверым сотрудникам колонии №31 предъявили обвинения по статье «Халатность» (статья 348 УК КР). Дело рассматривается в Аламудунском райсуде Чуйской области.

Бизнесмена, политика и общественного активиста Арстанбека Абдылдаева, более известного как Арстан Алай, 5 января нашли повешенным в столовой специального лечебно-исправительного учреждения №31. По версии Службы исполнения наказаний (СИН), он совершил суицид. 11 января по факту смерти Абдылдаева Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье «Халатность» в отношении ответственных сотрудников колонии №31.