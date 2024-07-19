Айдай Турсунбекова будет находиться в СИЗО до 24 августа. Такое решение принял Первомайский райсуд Бишкека, удовлетворив ходатайство следователя ГКНБ. Ее сестру Бегимай отправили под домашний арест на срок следствия, тоже до конца августа. Девушек подозревают в легализации преступных доходов.

По информации издания «Кактус», от девушек могут потребовать переписать семейный бизнес — пансионат «Акун», мукомольную компанию и Capital Bank.

Что известно о бизнесе семьи? Capital Bank раньше был известен, как «АкылИнвестБанк», который в 2008 году выкупил человек из окружения Максима Бакиева, но не смог докапитализировать банк после революции 2010 года. Уже в 2012 году банк выкупил Турсунбеков и поменял название.

Пансионат «Акун», по словам Айдай Турсунбековой, ее семья купила в 1999 году на госаукционе и до того носил название «Чынар». В 2022 году ГКНБ сообщил, что вернул на баланс государства 17,65 га земли, которая в 2008 году была передана пансионату «Акун». Тогда Турсунбекова публично отстаивала семейный бизнес, настаивая, что земля под пансионат получена законно. По ее словам, она надеялась на справедливое решение суда.

Самый старый семейный бизнес Турсунбековых — Бишкекский мелькомбинат, также известный как мукомольная компания «Акун». Он существует с 1929 года.