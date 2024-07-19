Глава ГКНБ на заседании в городе Оше 19 июля прокомментировал задержания своего родственника и родных президента. Он заявил, что руководство страны «никого жалеть не будет».

По его словам, к ответственности будут привлечены все, кто нарушает закон.

«Думаю, вы и сами поняли все… Сейчас двое родственников уважаемого президента у нас под заключением за то, что нарушили закон и обманули кого-то. Президент не пожалел своих родственников. […] Мой родной бажа сидит [в заключении] около недели. Это муж моей кайын эже. Он тоже сидит за то, что нарушил закон. И будет отвечать перед законом. Никуда не денется, кем бы он ни был. Услышали? Поэтому не думайте: «Меня не тронут, я родственник акима, мэра, губернатора». Тем более вас, представителей органов местного самоуправления, легко притянуть к ответственности — за час отвезут, оформят и заключат под стражу» — заявил Ташиев.

17 июля стало известно о задержании свояка Камчыбека Ташиева. По данным следствия, он вступил в сговор с гражданином Турции и присвоил крупную сумму денег одного из местных предпринимателей. Обоих водворили под стражу.

В тот же день СМИ сообщили, что вновь задержан племянник президента. Его заключили под стражу за мошенничество в особо крупном размере.

В начале июля бывшего жениха племянницы президента заключили в СИЗО. Сообщалось, что он обвиняется в распространении и изготовлении наркотиков.