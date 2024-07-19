В мэрии Оша 19 июля с участием главы ГКНБ Камчыбека Ташиева прошло заседание по оперативному реагированию на последствия селей.

На нем поручено выплатить компенсации:

семьям 25 погибших — по 1 млн сомов;

владельцам разрушенных домов, признанных опасными для проживания – по 1 млн сомов;

владельцам поврежденных домов – по 500 тысяч сомов;

предпринимателям центрального рынка – по 100 тысяч сомов.

Кроме того, ликвидируют все незаконно построенные мосты через реку Ак-Буура и рассмотрят ответственность руководителей, выдавших разрешения на незаконное строительство в водно-санитарной зоне реки.

Вместе с тем соответствующим органам поручено эвакуировать центральный рынок в течение двух месяцев для предотвращения стихийных бедствий.

14 июля в Ошской области и городе Ош сошли разрушительные сели. По данным МЧС, сели унесли пятерых человек. В результате стихи погибла семья из четырех человек: 44-летняя женщина с тремя дочерьми, которым было 6, 10 и 19 лет. Их селевые потоки унесли в зоне отдыха «Мол-Булак». Пятая погибшая — 39-летняя женщина. Ее унесло селевым потоком с центрального рынка Оша.