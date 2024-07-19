Президент Садыр Жапаров 19 июля подписал закон «О внесении изменений в Закон КР «О рекламе». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Теперь запрещается рекламировать оккультные и мистические услуги, а также их представителей. Рекламу запретят в интернете, наружной рекламе, а также на радио и телевидении.

Отмечается, что закон направлен на исключение манипулирования сознанием граждан в области предоставления услуг какими-либо оккультными, магическими и другими не достоверными способами для извлечения собственной выгоды.

Жогорку Кенеш принял этот законопроект 12 июня.