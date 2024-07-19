Вакансия: «Клооп» ищет журналиста/ку в русскоязычный новостной отдел!

Требования к кандидатам:

Понимание новостной повестки и политических процессов в Кыргызстане.

Умение быстро и качественно писать новости. Можно и даже нужно использовать чат-GPT.

Умение задавать неудобные вопросы и находить уникальные новостные поводы.

Большим плюсом при отборе будет наличие журналистского опыта и продюсирования.

Знание русского, кыргызского языков обязательно. Знание дополнительных языков приветствуется.

Ценим креативное мышление. В нашей редакции темы могут предлагать все, и для нас это важно!



График работы: Пять дней в неделю, с понедельника по пятницу, с 10:00 до 19:00.



Зарплата оговаривается во время собеседования.

Отбор будет проводиться в два этапа. Соискателей позовут на собеседование, а затем им нужно будет выполнить тестовое задание. Испытательный срок составит месяц — он оплачивается.

Последний срок подачи заявки 31 июля 2024 года. Подать заявку можно через гугл-форму.

https://docs.google.com/forms/d/1c3VhiauZbZcMvOzhYrciW2bBLVvE92v0K3c4kY-29WA/edit