Вакансия: «Клооп» ищет журналиста/ку в русскоязычный новостной отдел!
Требования к кандидатам:
- Понимание новостной повестки и политических процессов в Кыргызстане.
- Умение быстро и качественно писать новости. Можно и даже нужно использовать чат-GPT.
- Умение задавать неудобные вопросы и находить уникальные новостные поводы.
- Большим плюсом при отборе будет наличие журналистского опыта и продюсирования.
- Знание русского, кыргызского языков обязательно. Знание дополнительных языков приветствуется.
- Ценим креативное мышление. В нашей редакции темы могут предлагать все, и для нас это важно!
График работы: Пять дней в неделю, с понедельника по пятницу, с 10:00 до 19:00.
Зарплата оговаривается во время собеседования.
Отбор будет проводиться в два этапа. Соискателей позовут на собеседование, а затем им нужно будет выполнить тестовое задание. Испытательный срок составит месяц — он оплачивается.
Последний срок подачи заявки 31 июля 2024 года. Подать заявку можно через гугл-форму.
https://docs.google.com/forms/d/1c3VhiauZbZcMvOzhYrciW2bBLVvE92v0K3c4kY-29WA/edit