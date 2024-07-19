В Верховном суде сообщили «Клоопу», что информация о том, что бывший замглавы Таможни Райымбек Матраимов отпущен под домашний арест, не соответствует действительности.

Накануне журналист-расследователь Болот Темиров в своих соцсетях писал, что бывшего таможенника отпустили под домашний арест и он находится на лечении в частной клинике «Бикард».

Тем временем источники радио «Азаттык» в ГКНБ сообщили, что информация о лечении Матраимова в частной клинике не соответствует действительности.

В конце июня Первомайский райсуд Бишкека продлил Матраимову срок содержания в СИЗО до 26 августа.

Матраимова и трех его братьев задержали сотрудники ГКНБ 26 марта. Экс-таможенника доставили в Бишкек из Азербайджана. Его арестовали по делу о незаконном лишении свободы и легализации преступных доходов. В ГКНБ заявляют, что Матраимов «имел близкую связь» с покойным кримавторитетом Камчы Кольбаевым.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявлял, что экс-таможенник должен выплатить государству еще $200 млн.